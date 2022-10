"Ninguém faz nada sozinho. É necessário esforço e dedicação de todos para que sonhos como este possam ser transformados em realidade", disse o prefeito Rubens Bomtempo durante assinatura do convênio - Divulgação/PMP

Publicado 01/10/2022

Petrópolis - A implantação do programa Edutec, que vai garantir o curso de Tecnologia da Informação (T.I.) como uma das opções do contraturno (roteiros formativos) para os alunos do Ensino Médio do Liceu Municipal Prefeito Cordolino Ambrósio foi oficializada nesta sexta-feira (30).

A iniciativa é uma parceria entre a Prefeitura e o Senai, e tem o apoio do Serratec e da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso. Com a implantação do programa, Petrópolis é a primeira cidade do Estado a adotar o modelo na rede municipal de ensino.



“Ninguém faz nada sozinho. É necessário esforço e dedicação de todos para que sonhos como este possam ser transformados em realidade. Precisamos garantir oportunidades para todos e é isso que estamos construindo”, disse o prefeito Rubens Bomtempo durante a assinatura do convênio, na sede do Senai.

Além dos alunos e familiares, a solenidade contou com a presença de autoridades e secretários municipais. O prefeito também anunciou uma possível ampliação do programa. “Se for possível, o programa poderá atender também estudantes da rede estadual de ensino. O importante é garantir oportunidades iguais para todos”.



As aulas do programa Edutec começam em outubro, mas os alunos já puderam conhecer os laboratórios onde serão ministrados o curso. “É uma oportunidade única para os nossos filhos. Estamos felizes demais com essa chance que ele está tendo de se qualificar. Mesmo que ele não siga essa profissão, isso tudo é aprendizado, o que é muito importante”, disse Letícia Oliveira Rozemberg, de 36 anos. Ela é mãe de Arthur, de 15 anos, um dos alunos do Liceu Municipal e que participa do Edutec. “Estamos tendo uma chance única”, ressaltou o adolescente.



O diretor regional da Firjan Sesi-Senai, Alexandre Reis destacou a importância da implantação do Edutec para o desenvolvimento profissional dos jovens. “Este é um momento importante, onde estamos transformando trabalho e esperança em oportunidade”, frisou. O vice-presidente regional da Firjan, Valter Zanacoli, parabenizou a todos pela iniciativa e principalmente aos alunos que irão participar do programa. “Essa parceria segue a filosofia da Firjan, que entende que para haver uma melhoria no ensino profissional, os alunos precisam ser preparados na base”.



O diretor da Orange e representante da Serratec, George Paiva, falou sobre a importância da tecnologia na formação dos jovens. “O jovem precisa adotar mais um idioma para o desenvolvimento profissional, que é o da tecnologia. Estamos hoje realizando um sonho”, ressaltou. A secretária de Educação, Adriana de Paula também falou sobre a importância do Edutec na vida profissional. “Vocês têm capacidade de serem o que quiserem. Sigam seus sonhos”, enfatizou.



O juiz da Vara da Infância, da Juventude e do Idoso, José Claudio Macedo agradeceu o empenho do prefeito na implantação do programa. “Parabenizo o prefeito por acreditar nessa proposta. É a concretização de um sonho”, enfatizou. Para o secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcelo Soares, o Edutec é um ingresso para uma vida melhor. “Não é um sonho impossível que Petrópolis se transforme num pólo nacional de tecnologia e para isso precisamos começar com a capacitação das nossas crianças”, ressaltou.



Por meio do Edutec, até o fim do ano letivo de 2022, os alunos receberão capacitação para programação com plataforma utilizada para o desenvolvimento de softwares, sistemas e aplicativos. O laboratório FabLab, recentemente inaugurado na Firjan Senai-Sesi Petrópolis, será usado para a qualificação dos estudantes. Para o próximo ano, os estudantes seguirão no curso de informática, com duração de 18 meses.