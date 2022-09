Campanha Nacional de Multivacinação e Poliomielite - Reprodução/Internet

Publicado 29/09/2022 10:22

Petrópolis - As campanhas de intensificação de vacinação contra a poliomielite para meninos e meninas menores de 5 anos e a multivacinação para crianças e adolescentes menores de 15 anos, serão encerradas nesta sexta-feira, dia 30 de setembro. A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, está convocando a população a aderir a mobilização, contribuindo para ampliação da cobertura vacinal, com o objetivo de evitar a volta de doenças consideradas erradicadas no país.

As 13 salas de vacinação do município estão preparadas e com os estoques completos para atender todos os públicos alvos. Petrópolis tem obtido resultados melhores do que a maioria das cidades pelo país, estando acima da média nacional de imunizações relacionadas ao calendário de vacinas de rotina, mas a cidade segue em busca da meta de mais de 90% de cobertura.

“Entre as 11 principais vacinas de rotina, o município está com mais de 10 pontos à frente da média nacional. Isso demonstra que temos nos esforçados e garantido bons resultados para a nossa cidade. Porém, vamos seguir trabalhando para termos um percentual ainda mais alto, alcançando as metas estabelecidas pelo Ministério da Saúde. É fundamental que os pais e responsáveis estejam conscientes da importância desse ato, pois não estão protegendo apenas os seus filhos, mas toda a população”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Na cidade, a maior diferença no percentual de cobertura está na vacina contra hepatite B, aplicada em bebês com até 30 dias de vida. Enquanto, no país, a média de cobertura está em 51,21%, Petrópolis alcançou 84,01%. Já na vacina BCG, enquanto a média nacional de cobertura entre os meses de janeiro e agosto de 2022 não passou de 58,53%, Petrópolis atingiu a marca de 69,59% do público alvo. Os resultados da campanha de vacinação contra a poliomielite na cidade também são melhores do que no restante do país: Petrópolis tem 55,53% do público imunizado, contra 49,27% na média nacional.

De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, além das campanhas, a Divisão de Imunização tem realizado ações itinerantes para a atualização da caderneta de crianças e adolescentes. Desde o mês de maio, equipes da Secretaria de Saúde estão percorrendo todas as comunidades da cidade, do primeiro ao quinto distrito. “Petrópolis tem atuado de forma incisiva para melhorar a cobertura das vacinas do calendário e evitar a volta de doenças que são imunopreveníveis, como a poliomielite, que está erradicada no Brasil desde 1994. Estamos trabalhando e nos empenhando para garantir que atingiremos as metas de 90% para as vacinas BCG e Rotavírus e 95% para as demais, até o fim deste ano, mas alcançar essas metas depende de a população ir aos postos vacinar”, ressalta.