Moradores da região puderam fazer denúncias, reclamações e esclarecer dúvidasDivulgação

Publicado 30/09/2022 07:20

Petrópolis - O Procon Itinerante no distrito da Posse realizou 27 atendimentos. A ação aconteceu na quarta-feira (28), no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU). Os moradores da região puderam fazer denúncias, reclamações e esclarecer dúvidas. A próxima localidade a receber a iniciativa será Cascatinha.

“Apesar da chuva a ação foi proveitosa. E novamente a Enel foi a que mais teve registros de reclamação, sendo a maior parte dos pedidos era para fins de revisão de valores e parcelamento. Atendemos também consumidores denunciando bancos e os Correios”, disse o coordenador do Procon Petrópolis, Fafá Badia.

As ações itinerantes do Procon acontecem quinzenalmente e têm o objetivo de evitar o deslocamento do consumidor até a sede da entidade, no Centro, buscando dar mais conforto e agilidade no atendimento. A primeira ação deste ano aconteceu no Carangola (próximo ao conjunto habitacional do Vicenzo Rivetti).

O Procon Petrópolis fica localizado na Rua Dr. Moreira da Fonseca, número 33, no Centro. O funcionamento é de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h. O telefone para contato é (24) 2246 8769.