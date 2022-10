Em 2019, última edição do Imperial Moto Fest, antes da pandemia, o evento recebeu mais de 900 Motoclubes de vários estados do Brasi - Divulgação

Publicado 04/10/2022 16:37 | Atualizado 04/10/2022 16:38

Petrópolis - Nos próximos dias 7, 8 e 9 de Outubro, Petrópolis recebe o Imperial Moto Fest. O evento chega na sua 11ª edição, no Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, em Itaipava, com expositores temáticos, revenda de motos, ampla praça de alimentação, área de camping com café da manhã e muito rock’n roll.

A abertura do evento está marcada para às 18h de sexta-feira, 7. Em seguida, às 20h, começam os shows. O primeiro a subir no palco é Alexandre Borges e a Bruxa Amarela, seguido pela banda Helena de Tróia. No sábado, 8, os shows começam mais cedo, às 14h. Já no domingo, 9, o som rola a partir do meio dia.

No dia 8, a Rio Harley Davidson vai promover ainda um bate-volta Rio – Petrópolis – Rio, para os motociclistas cariocas interessados em participar da festa. Cada um vai arcar com os custos de pedágio para subir a serra. O briefing de partida está marcado para às 8h30 e para participar, basta preencher o formulário no link https://bit.ly/3M1wBSy.

Em 2019, última edição do Imperial Moto Fest, antes da pandemia, o evento recebeu mais de 900 Motoclubes de vários estados do Brasil, como Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Bahia, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Alagoas e até de outros países, como Argentina, Chile e Colômbia.

“A nossa expectativa é superar 2019 e fazer um encontro memorável depois desse tempo em que precisamos ficar afastados. Vai ser um enorme prazer reencontrar a todos neste 11º Imperial Moto Fest aqui em Petrópolis”, ressaltou Arlindo Soares, presidente da Associação de Motociclistas de Petrópolis.

Além da área de camping, muitos grupos já garantiram hospedagem em hotéis e pousadas de Itaipava e Região.

O evento movimenta toda a cadeia produtiva do turismo, já que os grupos aproveitam o tempo aqui para visitar os pontos turísticos, fazer compras nos polos de moda, almoçar e jantar nos restaurantes da cidade e aproveitar as belezas naturais de Petrópolis.

“Este é mais um evento que a Prefeitura abraça. O Imperial Moto Fest já faz parte do calendário de eventos de Petrópolis, com Moto Clubes vindo de várias partes do Brasil e do Mundo. Pessoas interessadas não só no encontro, mas em conhecer a nossa cidade. Esperamos que todos aproveitem o evento e tudo que Petrópolis tem para oferecer”, destacou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.

O evento é organizado pela Associação de Motociclistas de Petrópolis, com apoio da Prefeitura de Petrópolis, Rádio Viagem do Rock, BRT Locações e Jornal Motocycle.

Programação completa

Sexta, 07

18h – Abertura

20h – Alexandre Borges e a Bruxa Amarela

22h10 – Helena de Tróia

Sábado, 08

14h – aBR 80’s

16h10 – Edu Gomes

18h20 – Gabriel Silva

20h30 – Faixa Etária

22h40 – Gus Monsanto

Domingo, 09

12h – Stage Brothers

14h10 – Dita

16h20 – O Tiro

SERVIÇO

11º Imperial Moto Fest Petrópolis

Quando: 07, 08 e 09 de Outubro

Onde: Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes, Estr. União e Indústria, 10000 – Itaipava

Horários:

Sexta, 7 – 18h às 00h30

Sábado, 8 – 10h à 1h

Domingo, 9 – 10h às 18h

Disque Turismo

0800 024 1516

WhatsApp: (24) 2237-3321

Funcionamento: De segunda a sábado - 9h às 17h / Domingos e feriados - 9h às 14h