Inscrição deve ser feita no Setor de Matrícula da Secretaria Municipal de Educação - Divulgação

Inscrição deve ser feita no Setor de Matrícula da Secretaria Municipal de EducaçãoDivulgação

Publicado 04/10/2022 16:41

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Educação, abriu o prazo para a renovação de matrícula na rede municipal de ensino. O processo deve ser feito na própria escola onde a criança ou adolescente estuda até a próxima terça-feira, dia 11 de outubro, dentro do horário de funcionamento de cada unidade.

A renovação da matrícula só pode ser feita pelo responsável legal da criança ou adolescente. É preciso levar comprovante de residência e a carteira de vacinação atualizados. No ato da renovação também será preciso atualizar o contato telefônico e caso haja necessidade, fazer a regularização da documentação pendente.

Além da renovação da matrícula, também será possível fazer até o dia 11 de outubro a solicitação de transferências de unidades escolares e informar os nomes dos irmãos e irmãs para estudarem na mesma escola em 2023.

Já a partir desta sexta-feira (7), a Prefeitura abre o cadastro de pré-matrícula para pessoas com deficiência (PCDs) que queiram estudar na rede municipal. A inscrição deve ser feita no Setor de Matrícula da Secretaria de Educação (na Avenida da Imperatriz, número 193 – Centro da Cidade), por meio de agendamento pelos telefones (24) 2246 8683 e 2246 8685, das 8h às 18h. O prazo termina no dia 18 de novembro.