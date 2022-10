Material apreendido com suspeito de praticar roubos no centro de Petrópolis - Divulgação/PM

Publicado 06/10/2022 07:56

Petrópolis - Policiais Militares do 26º BPM de Petrópolis prenderam na manhã desta quarta feira (5) um homem após ele praticar roubos em uma padaria e uma banca de jornal na rua 16 de Março, no Centro. Os agentes foram informados de que um homem armado teria acabado de praticar roubos em estabelecimentos comerciais. Após colher características do indivíduo que praticou o crime, os policiais fizeram uma busca e conseguiram localizar e abordar o acusado.

Ao revista, foi encontrado com o acusado um revólver calibre 38 supostamente utilizado para praticar o crime, além de todo o material subtraído dos comércios. Indagado sobre os fatos o acusado disse que é Vigilante em uma empresa no Centro e que ao assumir o serviço utilizou a arma de fogo da empresa prestadora de serviço para praticar o crime.



Material apreendido:

- 4 mil reais em figurinhas da Copa do Mundo;

- 01 garrafa de Whisky;

- 02 latas de cerveja;

- 01 lata de energético;

- 01 suco de caixinha;

- Diversos preservativos.



A ocorrência foi apresentada na 106ª DP onde o acusado foi autuado pelo crime de roubo, conforme prevê o Art.157 do Código Penal, permanecendo preso em flagrante.