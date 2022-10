Pela fórmula de disputa da competição, as equipes vão se enfrentar em turno único pela fase classificatória - Divulgação/Foto: Gladstone Lucas

Petrópolis - O tradicional Campeonato Municipal de Futsal nas categorias de base de Petrópolis está de volta. Após as últimas disputas acontecerem em 2019 e não terem sido realizadas em 2020 e 2021 por conta da pandemia da covid-19, a competição volta ao calendário esportivo da cidade em 2022. Os jogos começam já neste fim de semana e serão realizados do Sub-9 ao Sub-17.



Pela fórmula de disputa da competição, as equipes vão se enfrentar em turno único pela fase classificatória. As quatro melhores equipes colocadas avançam para as semifinais e fazem confrontos entre o primeiro colocado contra o quarto, e do segundo contra o terceiro.



No Sub-9, 11 e 13, serão seis equipes disputando a competição: EC Corrêas, Palmeira FC, AM Oswaldo Cruz, EC Vera Cruz, EC Cascatinha e GZ/Projeto Social Petrópolis. Já no Sub-15 e no Sub-17, Serrano FC, EC Vera Cruz, EC Corrêas, Boa Esperança FC e o AM Pedras Brancas vão competir pelo título na categoria. A equipe de Pedras Brancas e o GZ/Projeto Social Petrópolis são as novidades da competição e disputarão o campeonato pela primeira vez.



As disputas vão iniciar já nesta sexta-feira (07) e contará com jogos também no domingo (09) nas categorias para atletas de 15 e 17 anos. A primeira rodada no Sub-9, Sub-11 e Sub-13 começará no próximo dia 12 de outubro. Confira os confrontos, dias, horários e locais dos jogos da rodada inaugural do campeonato:



Campeonato Municipal de Futsal Sub-15:

07/10/2022 - Sexta-Feira

Local: Ginásio Affonso Paoni - Serrano FC

18h30 - AM Pedras Brancas x EC Vera Cruz



09/10/2022 - Domingo

Local: Ginásio Belmiro José Santanna - EC Corrêas

10h - EC Corrêas x Serrano FC



Campeonato Municipal de Futsal Sub-17:

07/10/2022 - Sexta-Feira

Local: Ginásio Affonso Paoni - Serrano FC

20h - AM Pedras Brancas x EC Vera Cruz



09/10/2022 - Domingo

Local: Ginásio Belmiro José Santanna - EC Corrêas

11h30 - EC Corrêas x Serrano FC





Em 2022, a organização do campeonato é da Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Esportes, em parceria com a Liga Petropolitana de Desportos (LPD). As competições em Petrópolis acontecem através do Projeto Agita Futebol.

O programa foi contemplado pelo Ministério da Cidadania, através da Secretaria Especial do Esportes do Governo Federal e abrange a compra de materiais esportivos para os clubes, premiação dos campeonatos e os valores da taxa de arbitragem de cada partida das competições.



Mais informações sobre a competição estão disponíveis no site www.ligapetropolitana.com.br e nas redes sociais da LPD, no Facebook Liga Petropolitana de Desportos e Instagram @ligapetropolitanadedesportos.





