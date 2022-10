Vão participar desta edição da Deguste, 16 cervejarias artesanais, além de seis espaços gastronômicos - Divulgação

Publicado 06/10/2022 08:24

Petrópolis - A próxima edição da Feira Deguste acontece no próximo fim de semana na Praça da Águia. O evento, aberto ao público, será na sexta-feira (7) e no sábado (8). A novidade desta edição é a parceria com a Confraria Coisa de Mulher para arrecadação de brinquedos, que serão doados para crianças do Morro da Oficina, umas das regiões mais atingidas pelas chuvas de fevereiro em Petrópolis.

“Somos parceiros nesta iniciativa solidária. Pedimos que quem puder faça suas doações para que possamos levar brinquedos e alegria para essas crianças do Morro da Oficina”, diz Rodrigo Duarte, organizador da deguste. O material entregue pelo público poderá ser depositado em uma caixa que ficará próxima ao palco.

Juliana Souza da Confraria Coisa de Mulher diz que a ideia é, de fato, promover um encontro animado no Morro da Oficina no dia 12 de outubro, Dia das Crianças. “Nossa expectativa é fazer brotar um sorriso nos rostos dessas crianças. Quem quiser fazer parte deste movimento é bem-vindo também para participar da entrega”, afirma.

Diversão para todos os públicos na Deguste

Ao todo, participam desta edição da Deguste, 16 cervejarias artesanais, além de seis espaços gastronômicos. O evento, já consolidado na programação do município, é voltado para toda a família, é pet friendly e reúne atrações musicais com artistas locais.

A feira começa às 18h de sexta-feira e, às 20h30, terá o melhor da música sertaneja com Fred Pontes, Ramon Mathias, Tim Barbosa e Letícia e Driely. Já no sábado, os shows começam às 15h, com o pop rock do grupo Blucats. Em seguida, às 18h, se apresenta André Tavares Rock Band e, para fechar a noite, quem sobe ao palco é a banda Odersaidi com um tributo ao grupo Red Hot Chili Peppers. Nos intervalos dos shows, a música fica por conta do DJ Marco Rock.

“A Deguste é o encontro marcado entre amigos que curtem cervejas artesanais de qualidade, boa música e gastronomia. É um evento para confraternizar, seja depois do trabalho na sexta à noite ou curtindo todo o dia de sábado”, afirma Rodrigo Duarte, organizador da feira.

Vão participar dessa edição as cervejarias: Cidade Imperial, Colonus, De Souza, Odin, Dr. Duranz, Duzé, Madame Machado, Duas Torres, Da Corte, Sampler, Bohemia, Tortuga craft Beer, Serra Velha, Brewpoint, Guapa e Latitude 22. O público também vai contar com drinks da Ururahy e Uma cachaça.

Na área de gastronomia vão estar presentes as marcas: Conytos, Barraca do Pastel, Carvalhos, Rod Beth, Diy Pizza e Comida Nordestina. Para quem não dispensa a sobremesa, a feira terá a Dom Marquiz, Ingrid Confeitaria e Goebel Doces Finos. As lojas Radegast Mountain e Andarilha também marcam presença nesta edição.

Programação Deguste

Sexta (7)

20h30 Encontro Sertanejo com Fred Pontes, Ramon Mathias, Tim Barbosa e Letícia e Driely

Sábado (8)

15h – Blucats

18h – André Tavares Rock Band

20h30 – Tributo a Red Hot Chili Peppers com a banda Odersaidi

Nos intervalos: DJ Marco Rock

Serviço

Feira Deguste

Local: Praça da Águia, Centro

Entrada gratuita