Serão realizados consultas, exames clínicos das mamas, coleta de material para exames citopatológicos, entre outras ações relacionadas a saúde da mulher.Divulgação

Publicado 08/10/2022 09:13

Petrópolis - O Dia D de conscientização e prevenção ao câncer de mama acontece neste sábado (8), em Petrópolis. Dentro da programação do Outubro Rosa, a Prefeitura de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, vai manter abertas 34 unidades de saúde, entre UBSs e PSFs, ofertando consultas, exames clínicos das mamas, coleta de material para citopatológicos para colo de útero, entre outras ações relacionadas a saúde da mulher. O evento será realizado em parceria com a Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos – APPO.

Palestras, rodas de conversas, divulgação de material informativo, alimentação saudável, além de orientações sobre o autoexame, coleta de exame preventivo, testes rápidos de ISTs, também estarão sendo ofertados. “Todas essas ações já são realizadas ao longo do ano, porém, durante o mês de outubro, elas são intensificadas. Escolhemos o sábado para a realização do Dia D para garantir que um número maior de mulheres possa participar, realizar os exames e ter mais acesso as informações”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

A secretária Chefe de Gabinete e presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher – Comdim, Luciane Bomtempo, destaca outras ações importantes que ocorrerão neste sábado e ressalta o Dia D que está sendo preparado para as mulheres da Comdep, junto com a APPO. Este está marcado para o dia 10 de outubro e vai acontecer de 9h às 16h. “Mais uma vez, a Comdep está abraçando a Outubro Rosa. Vamos levar informação, como palestras, rodas de conversa sobre a conscientização relacionada ao câncer de mama e outras ações como equipes de voluntários como cabelereiros e maquiadores. A intenção é fortalecer a autoestima de cada uma delas”, frisa Luciane Bomtempo.

De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, ainda na Comdep haverá dentistas e atendimentos das funcionárias da companhia na UBS do Quitandinha, realizando marcação de consultas e de exames citopatológico para colo uterino e orientações sobre o tema. A exposição Itinerante com APPO “Histórias que Inspiram” também será levada a empresa. “Todo o governo está mobilizado nessa grande campanha que busca conscientizar a população, principalmente as mulheres, sobre a importância do diagnóstico precoce da doença. Priorizamos os cuidados com as mulheres petropolitanas”, destaca.

“Este ano estamos realizando um “Outubro Rosa” diferente dos anos anteriores. Temos mantido contato permanente com as equipes da Secretaria de Saúde, traçando metas para que possamos garantir um atendimento cada vez melhor para os pacientes oncológicos, as mulheres, enfim, toda a população. Esta é a primeira vez que as filas de mamografia estão zeradas e queremos que isso aconteça com os outros exames necessários para o diagnóstico”, disse a presidente da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos – APPO, Ana Cristina Mattos.