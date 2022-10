Festa terá apresentação de Taiko, os famosos tambores japoneses, pelos Grupos Komyo RJ e Tinguá - Divulgação

Publicado 10/10/2022 09:06

Petrópolis - Oficinas de Mangá, os famosos quadrinhos japoneses com personagens de traços marcantes;

moxaterapia, técnica da acupuntura que utiliza um bastão com ervas; danças folclóricas; palestras; aulas de artes marciais; oficina de origami, dobradura em papel; e exposições, são algumas das atrações da 13ª edição do Bunka-Sai, o Festival da Cultura do Japão de Petrópolis. O evento será realizado entre os dias 12 e 16 de Outubro no Palácio de Cristal.

“Esta é mais uma festa cultural que a nossa cidade oferece, para saudar um povo que sempre foi nosso parceiro e faz parte da nossa história. Somos muito gratos aos japoneses por todo apoio e cooperação nos momentos em que mais precisamos e pelos inúmeros ensinamentos”, destacou o prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo.

A festa será aberta no dia 12 de outubro, às 11h da manhã, com o Coral Infantil do Projeto do Sol, o Coral Som Movimento do Instituto Caminho da Roça e Quinteto de cordas da Ação Social pela Música do Brasil (ASMD), entoando os hinos Nacionais do Japão e do Brasil, com regência do maestro Rafael Macedo. Em seguida, o Kagami Biraki, sangria do barril de saquê, e o San San Nana Byoushi, ritual de boas-vindas à festa.

Após a cerimônia de abertura, que vai contar com a presença do cônsul-geral do Japão no Rio de Janeiro, Ken Hashiba, a festa segue com apresentação de Taiko, os famosos tambores japoneses, pelos Grupos Komyo RJ e Tinguá, seguida de oficina de mangá, língua japonesa e pipa japonesa e apresentações de Dança do Dragão e Bom-Odori, dança folclórica japonesa.

“Nós estamos muito encantados com esta programação, escolhida com todo carinho e com apoio do Consulado do Japão e da Associação Nikkei de Petrópolis. Serão dias muito divertidos e de muito aprendizado”, ressaltou a presidente do Instituto de Cultura, Diana Iliescu.

Serão 5 dias de festa, sendo o primeiro em um feriado nacional. O Bunka-Sai faz parte do calendário oficial de eventos de Petrópolis e é mais um atrativo que a cidade oferece, neste período considerado de baixa temporada e que ajuda a manter aquecida a economia da cidade, atraindo turistas de diversas partes do estado e do Brasil.

“Tivemos uma ocupação hotelaria muito positiva na Serra Serata de 74% e esperamos receber ainda mais visitantes neste período, para participar do Bunka-Sai e tudo que Petrópolis tem a oferecer”, afirmou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.

O evento, que tem entrada gratuita, é realizado pelo Instituto Municipal de Cultura, Secretaria de Turismo, Associação Nikkei de Petrópolis e co-realização do Consulado Geral do Japão no Rio de Janeiro. A programação completa da 13ª edição do Bunka-Sai já está no site do evento https://web2.petropolis.rj.gov.br/bunka-sai/ , onde também é possível encontrar toda a história da ligação entre Brasil e Japão, edições anteriores e curiosidades.

SERVIÇO

Bunka Sai – Festival da Cultura do Japão de Petrópolis

Quando: 12 a 16 de Outubro

Horários: Quarta-feira (12/10) – 11h às 22h

Quinta-feira (13/10) – 10h às 22h

Sexta-feira (14/10) – 10h às 24h

Sábado (15/10) – 10h às 24h

Domingo (16/10) – 10h às 22h

Onde: Palácio de Cristal – Rua Alfredo Pachá, s/n – Centro, Petrópolis

Entrada gratuita

Disque Turismo

0800 024 1516 / WhatsApp: (24) 2237-3321

Funcionamento: De segunda a sábado - 9h às 17h / Domingos e feriados - 9h às 14h