Consulta Fácil é uma ferramenta simples e que garante comodidade para os pacientes do ambulatório do HAC - Reprodução

Publicado 13/10/2022 09:02

Petrópolis - O ambulatório do Hospital Alcides Carneiro (HAC) já está incluído no sistema Consulta Fácil. Agora, como já acontecia com outras unidades, o paciente poderá agendar sua primeira consulta em pediatria, pré-natal e clínica médica pela internet. Para isso, basta acessar o link - O ambulatório do Hospital Alcides Carneiro (HAC) já está incluído no sistema Consulta Fácil. Agora, como já acontecia com outras unidades, o paciente poderá agendar sua primeira consulta em pediatria, pré-natal e clínica médica pela internet. Para isso, basta acessar o link https://saudeconsultafacil.petropolis.rj.gov.br/ ou http://www.alcidescarneiro.com/consultas e selecionar a especialidade necessária.

“É uma ferramenta simples e que garante toda comodidade para os pacientes do ambulatório do HAC assim como de outras unidades da nossa rede de Saúde. Através desse sistema, estamos otimizando os serviços e dando mais qualidade nesse primeiro atendimento dos petropolitanos. Outras melhorias estão sendo preparadas com o objetivo de facilitar o acesso da população”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Além da marcação de consultas pela internet, a Prefeitura também já oferece sistema que permite que o usuário receba informações sobre marcação de exames e consultas com especialistas via WhatsApp. Para isso, assim como no caso do Consulta Fácil, é fundamental que as pessoas mantenham atualizado junto às unidades de saúde o número do celular com acesso a mensagens via WhatsApp. Caso o usuário não possa comparecer para a consulta na data marcada, ele tem ainda a possibilidade de desmarcar a consulta, liberando a vaga para que outro paciente seja atendido.

“São avanços importantes e que, de fato, fazem a diferença na vida dos petropolitanos. Além disso, através desse sistema, a Secretaria de Saúde pode fazer um melhor monitoramento da rede de Saúde e melhorar, cada vez mais, o atendimento a nossa população.

Através do Consulta Fácil, o histórico com informações dos pacientes fica gravado e todos os agendamentos ficam registrados, o que permite, por exemplo, verificar casos de faltas recorrentes de um mesmo usuário, ou ainda se estão ocorrendo faltas em uma mesma unidade de saúde.

O diretor-presidente do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac), Ricardo Patuléa, destacou as vantagens da modalidade. "Com esta ferramenta, os pacientes podem agendar as suas consultas a qualquer momento, de suas próprias casas, podendo inclusive, marcar o atendimento na melhor data, horário e local, visto que o site permite a visualização das vagas disponíveis".

Para dúvidas ou mais informações, os pacientes podem entrar em contato por meio do número (24) 2236-6600 de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h.