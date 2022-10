Dentro da Nave Educacional Enel as crianças e adolescentes assistem um vídeo em 5D e participam de jogos sobre sustentabilidade, eficiência energética, preservação do Meio Ambiente e dicas de segurança - Divulgação

Petrópolis - O uso adequado da energia, a conservação de rede residencial e direitos e deveres do consumidor são alguns dos temas abordados no projeto Enel Compartilha Energia na Escola, em parceria com a Prefeitura, por meio da Secretaria de Educação. A Nave Educacional desembarcou na cidade nesta segunda-feira (10) na Casa da Educação Visconde de Mauá.

“As crianças e adolescentes são multiplicadores e por isso é importante essas ações acontecerem dentro das escolas. Temáticas como a eficiência energética, o envolvimento dos elementos energia, o meio ambiente e sustentabilidade devem fazer parte do dia a dia com o objetivo de transformar a comunidade escolar”, ressaltou o prefeito Rubens Bomtempo.

Dentro da Nave Educacional Enel as crianças e adolescentes assistem um vídeo em 5D e participam de jogos sobre sustentabilidade, eficiência energética, preservação do Meio Ambiente e dicas de segurança. O equipamento ficará na Casa de Educação até o dia 11 (terça-feira), atendendo os alunos das escolas municipais Clemente Fernandes, Professora Maria Campos Silva e da própria Casa da Educação.

Na quarta-feira (12), Dia das Crianças, o equipamento desembarca na Praça Visconde de Mauá (Praça da Águia), no Centro da Cidade. Neste dia a ação será aberta a todos. Haverá também recreação com equipes da Secretaria de Esportes e vacinação contra a covid promovida pela Secretaria de Saúde.

A nave permanece na Praça Visconde de Mauá, no dia 13 (quinta-feira), quando acontece a Caravana da Enel, com diversos serviços sendo oferecidos. Neste dia, os alunos da Escola Doméstica Nossa Senhora do Amparo e Escola Municipal Leonardo Boff vão conhecer a Nave Educacional.

A programação continua no dia 24, quando os professore da rede municipal serão capacitados pela Enel, dentro do Projeto Enel Compartilha Energia na Escola. O projeto é um programa do Procel nas Escolas do Ministério de Minas e Energia, em parceria com o Ministério da Educação, promovido pelas concessionárias de energia em todo Brasil. Fomentado pelo Programa de Eficiência Energética do Governo Federal, o projeto atua na educação básica, abordando a temática da eficiência energética, envolvendo os elementos energia, meio ambiente e sustentabilidade, associados com a educação ambiental, cidadania e ética.

A Enel realiza a capacitação de professores e a entrega de todo o material didático da coleção “A natureza da paisagem: energia, recurso da vida”, que é composta por cadernos didáticos específicos para os vários segmentos de ensino e é aplicada por meio de metodologia própria de capacitação, monitoramento e avaliação.