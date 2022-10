Yuri Moura foi eleito deputado estadual nas eleições do dia 2 de outubro - Divulgação

Publicado 11/10/2022 13:35

Petrópolis - Yuri Moura é deputado estadual eleito pelo Rio de Janeiro, com 25.479 votos. Foi o vereador mais votado em Petrópolis em 2020 e o candidato à Alerj mais votado da cidade nessas eleições. É pai, professor de história e gestor público especializado em cidades.

Atualmente, é presidente da Comissão de Educação, Assistência Social e Direitos Humanos (CEADH) na Câmara Municipal. Autor do Renda Básica Petrópolis, da Lei de Assistência Técnica em Habitação de Interesse Social e foi responsável pelo aumento no Aluguel Social, após sete anos sem reajuste. Acolheu mais de 1500 famílias atingidas pelas tragédias desse ano e trabalhou por medidas de prevenção mesmo antes das fortes chuvas. Ganhou destaque pelo enfrentamento às empresas de ônibus, contra o sucateamento do transporte público e defesa dos direitos dos trabalhadores rodoviários.

1 - Quais serão as prioridades de seu mandato a nível estadual?

Vai ser um mandato dos municípios. Quero reformular a política de moradia e prevenção, principalmente na região serrana, nas cidades atingidas recorrentemente por enchentes, deslizamentos e alagamentos. Além disso, gerar oportunidade pro interior do estado e combater as máfias que encarem nossa vida, com o monopólio do transporte intermunicipal e pedágios. Somos uma potência que precisa de investimentos e de qualificação para nossa juventude e toda a classe trabalhadora. Por isso, é fundamental um olhar prioritário também para a educação. Vou visitar todos os colégios e unidades de ensino, fiscalizar e garantir capacitação e ensino de qualidade.

2 - Sobre Petrópolis, quais suas ideias/projetos?

Para além da reconstrução da nossa cidade e do trabalho por prevenção e moradia digna, que são ações prioritárias, quero retomar a autoestima do nosso povo. Petrópolis tem condições de gerar empregos e ser um lugar de oportunidade, fortalecendo a economia criativa e o turismo, das compras no vestuário ao calendário dos grandes eventos. Não podemos mais perder nossos jovens para as outras cidades pela necessidade de trabalho ou estudo. Vou fortalecer o ensino superior e capacitação profissional no município através da UERJ, além de ampliar vagas e unidades da FAETEC e FAETERJ, alcançando os jovens dos distritos, muitas vezes esquecidos. Também vamos ter um olhar especial para a Educação de Jovens e Adultos (EJA).

3 - Em especial, quais futuras medidas pretende propor para ajudar a cidade a mitigar os efeitos de possíveis fortes chuvas de verão e evitar tragédias como as que aconteceram nesse ano de 2022?

Precisamos investir na defesas civil e também implementar assistência técnica em habitação de interesse social. Ter nas prefeituras escritórios públicos e gratuitos com arquitetos e engenheiros, subsidiando com material de construção e orientação técnica mutirões que requalifiquem as moradias e as tirem do risco. Onde isso não for possível, precisamos de projetos ágeis e bem estruturados de conjuntos habitacionais. A população que perdeu suas casas não pode esperar décadas e, quando chegar a sua vez, receber um apartamento com problemas graves de infraestrutura. Isso precisa acabar. Quero também a retomada da instalação de sirenes e até mesmo sistemas alternativos, que envolvam os moradores nas medidas de proteção e defesa civil. Vamos fazer avançar também o nosso projeto de gestão urbana das águas pluviais, com asfalto permeável, bueiros inteligentes e outras medidas modernas e sustentáveis.