Fiscalização contra transporte irregular na cidade - Divulgação

Fiscalização contra transporte irregular na cidadeDivulgação

Publicado 25/10/2022 08:09

Petrópolis - Uma ação conjunta da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes (CPTrans), a Guarda Civil Municipal GCM) e a Polícia Militar (PM) realizada nesta segunda-feira (24), autuou 53 veículos. A operação teve como foco o transporte irregular e aconteceu na Rua Paulo Barbosa, no Centro e no Alto da Serra, próximo ao BNH.

“Recebemos inúmeras denúncias sobre o transporte irregular, como veículos que fazem lotadas e transporte de passageiros sem autorização. Vamos realizar essa operação em outros pontos da cidade. Além disso, as motocicletas irregulares também serão alvo dessas ações, onde contamos como apoio da PM e da Guarda Civil”, ressaltou o presidente da CPTrans, Fernando Badia.

Entre as infrações encontradas estavam veículos em má condições de uso, transporte remunerado de pessoas sem autorização, a falta do uso do cinto de segurança, motoristas usando o celular e sem carteira de habilitação. Além de motociclistas sem capacete e motos sem placa e sem retrovisor.