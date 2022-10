Drogas apreendidas no bairro Atílio Maroti nesta sexta-feira (21) - Divulgação/PM

Drogas apreendidas no bairro Atílio Maroti nesta sexta-feira (21)Divulgação/PM

Publicado 22/10/2022 09:16

Petrópolis - Policiais Militares do Patrulhamento Tático Móvel (PATAMO) do 26º BPM de Petrópolis apreenderam na tarde desta sexta feira (21), uma grande quantidade de drogas no bairro Atílio Maroti. Na ocasião os agentes receberam informação de que traficantes esconderam drogas em uma área de mata no ponto final do ônibus que atende a comunidade. Após fazer um busca pelo local, os policiais encontraram enterradas 105 cargas de material entorpecente, dando um prejuízo de aproximadamente R$ 70 Mil ao tráfico de drogas.

Material apreendido:

- 1441 cápsulas de cocaína;

- 391 trouxinhas de maconha;

- 2332 pedras de crack.

A ocorrência foi apresentada na 106ª DP onde o material foi apreendido e encaminhado para perícia.