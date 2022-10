Na reunião, foi apresentada a concepção dos projetos, momento no qual os moradores puderam tirar dúvidas e dar contribuições para as intervenções que serão feitas - Divulgação

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis realizou, na manhã de quinta-feira (20), uma reunião com moradores do bairro Vila Felipe para mostrar os projetos das obras de reconstrução e prevenção aos desastres no local. O encontro foi realizado na Escola Municipal Dr. Rubens de Castro Bomtempo e contou com a presença de cerca de 120 moradores.

Na reunião, foi apresentada a concepção dos projetos, momento no qual os moradores puderam tirar dúvidas e dar contribuições para as intervenções que serão feitas. Com base no que foi debatido com a população, a Prefeitura apresentará o projeto final em nova reunião que será realizada nas próximas semanas na comunidade.

O prefeito Rubens Bomtempo abriu o encontro, que contou com a presença dos secretários Fernando Araújo (Assistência Social), Rafael Simão (Articulação Institucional), Ronaldo Ramos (Obras) e Gil Kempers (Proteção e Defesa Civil) e do vereador Léo França.

“Conseguiremos viabilizar essas obras com a linha de crédito que obtivemos junto à Caixa Econômica Federal neste ano. Além disso, desde quando assumimos o governo, em dezembro de 2021, trabalhamos para organizar as contas e hoje temos uma situação de estabilidade financeira, ao contrário da situação de brutal queda na arrecadação que encontramos”, lembrou o prefeito.

O projeto preliminar prevê obras de contenção e drenagem na Rua Jacinto Rabelo (no Vila Felipe) e nas servidões da via – dentre elas, a Rua João Rodrigues Batista e a Servidão Geovane Santos. São vias que foram duramente atingidas pelas chuvas do início do ano, e obras de segurança são necessárias para que os moradores possam voltar para a região.

Ações preventivas, como barragens em gabiões, estabilizações de taludes e demolições de blocos rochosos soltos, além da reorganização do fluxo das águas pluviais, estão no estudo técnico. Esse estudo é o primeiro passo para que as obras, que são complexas, sejam efetivadas, após processo de licitação.

“As catástrofes climáticas trouxeram uma mudança estrutural nas regiões, e a reconstrução demanda uma série de intervenções. A Prefeitura contratou os estudos para fazer as obras de forma a garantir a segurança das famílias, com responsabilidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Na reunião, o prefeito anunciou que a Rua Paulino Guimarães também será contemplada com intervenções, que serão realizadas com recursos próprios da Prefeitura. O prefeito já autorizou o início do processo licitatório para essas obras.