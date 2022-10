Unidade Petrópolis do Cefet/RJ - Divulgação

Unidade Petrópolis do Cefet/RJDivulgação

Publicado 20/10/2022 13:28

Petrópolis - A unidade Petrópolis do Cefet/RJ oferta 36 vagas em 2023 para o ensino médio integrado ao técnico em Telecomunicações, a partir do processo seletivo de Educação Profissional Técnica de Nível Médio da instituição (edital nº 09/2022). As vagas são divididas em 18 para ampla concorrência (AC) e 18 para atender a Lei nº 12.711/12. As inscrições podem ser realizadas entre os dias 20 de outubro e 15 de novembro de 2022.

Pode se candidatar para o processo seletivo qualquer pessoa que apresentar como escolaridade mínima o ensino fundamental completo ou estiver cursando, em 2022, o 9º ano (antiga 8ª série) desse nível de ensino e que tenha idade inferior a 18 anos até o dia 27 de fevereiro de 2023.

Os interessados devem fazer o cadastro na página https://selecon.org.br, preencher o Formulário de Inscrição e o Questionário Socioeconômico, e pagar a taxa de inscrição, no valor de R$ 60 reais. Para solicitar isenção da taxa de inscrição, os candidatos devem preencher e enviar o Formulário de Inscrição/Isenção entre os dias 18 e 19 de outubro.

O processo seletivo será realizado em duas fases. A primeira etapa acontecerá no dia 27 de novembro, das 9h às 13h e consistirá em 40 questões de múltipla escolha, distribuídas em Língua Portuguesa, Matemática, Ciências da Natureza (Física, Química e Biologia) e Ciências Humanas (História e Geografia). O resultado final desta etapa será divulgado em 9 de dezembro, a partir das 19h. Os candidatos que se classificarem para a segunda fase realizarão a prova no dia 18 de dezembro, das 8h às 12h.

O resultado final do processo seletivo será divulgado no em 23 de janeiro de 2023, a partir das 19 horas, no site da Selecon (https://selecon.org.br).