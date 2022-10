Mini campanhas de vacinação antirrábica realizadas pela Prefeitura já garantiram a imunização de 19.254 cães e gatos - Divulgação

Mini campanhas de vacinação antirrábica realizadas pela Prefeitura já garantiram a imunização de 19.254 cães e gatosDivulgação

Publicado 18/10/2022 06:41

Petrópolis - As mini campanhas de vacinação antirrábica realizadas pela Prefeitura de Petrópolis já garantiram a imunização de 19.254 cães e gatos na cidade. Entre os meses de janeiro e setembro, por meio da Secretaria de Saúde, a Coordenadoria de Vigilância Ambiental realizou cinco mobilizações em diferentes regiões e, no próximo fim de semana, mais uma etapa será realizada na cidade.



Nesta 6ª Etapa de Vacinação Antirrábica serão atendidas comunidades do Independência, Taquara, Siméria, São Sebastião, Quitandinha, Castelânea, Valparaíso, Vila Felipe, Chácara Flora, Meio da Serra e Lopes Trovão, além de regiões do Centro como Montecaseiros e Rua Coronel Veiga.

“Desta vez, a previsão é de imunizarmos cerca de 6,6 mil cães e gatos do primeiro distrito, ou seja, serão mais de 20 mil animais vacinados este ano. É uma marca importante e que demonstra o nosso compromisso com a causa animal”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, as mini campanhas têm o objetivo de facilitar o acesso dos tutores dos animais aos postos de vacinação. “Além de visar a saúde pública, nosso foco é a proteção dos bichos e de seus tutores, pois a doença pode ser fatal para ambos”, disse Curvelo.



Confira locais e horários de funcionamento dos postos de vacinação antirrábica:



Independência:

UBS Independência – 9h às 17h

Rua José Lino, Sn. – Alto Independência

Rua O – 9h30 às 12h

Rua José Chaves, s/n (ao lado do CEI Romano Canavesi) – Independência

Igreja Joana D’arc – 13h30 às 16h

Rua Onofre dos Santos, 828 -Taquara



Quitandinha

Colégio Estadual Princesa Isabel - 9h às 17h

Rua General Rondon, s/n – Quitandinha

Assoc. Mor. Santíssima Trindade – 9h às 15h

Rua Lopes de Castro, s/n (ponto final do ônibus)

Praça Getúlio Vargas – 15h30 às 16h30

Rua Getúlio Vargas, s/n (ponto final do ônibus) – Quitandinha

Rua Venezuela – 16h35 às 17h

Rua Venezuela, s/n (ponto final do ônibus) - Quitandinha



São Sebastião

E.M. João Paulo II São Sebastião – 9h às 17h

Rua São Sebastião, 625 – São Sebastião

Capitão Paladine – 13h30 às 15h

Rua Capitão Danilo Paladine, ao lado do nº 626. (Ponto final do ônibus).



Vila Felipe

E.M. Rubens Bomtempo – 9h às 17h

Rua Permínio Schmidt, Vila Felipe



Chácara Flora

Associação de Moradores do Chácara Flora – 10h30 às 12h



Castelânea

Praça Pasteur – 9h às 17h



Sargento Boening

E.M. Ana Mohamed – 9h às 17h

Estrada Do Paraiso, 701- Sgtº Boening



Siméria

PSF Siméria – 9h às 17h

R. Manoel Francisco de Paula, s/n – Alto Siméria



Centro

Escola Municipal Jamil Sabrá – 9h às 17h

Rua Coronel Veiga, 1130 – Centro

*Praça Oswaldo Cruz – 9h às 17h

Rua Montecaseros, sn - Centro



Meio da Serra/Lopes Trovão

*Padaria Estrela – 9h às 14h

Estrada Velha da Estrela, 37 – Meio da Serra

Bar do César – 14h30 às 17h

Estrada Velha da Estrela, 74 – Açude – Meio da Serra

Garagem da Cleusa – 10h às 11h

Rua Lopes Trovão, 1.351 (em frente ao Serra Beer)

Pontilhão – 11h10 às 11h30

Linha Férrea - Praça ao lado da Igreja Wesleyana – Meio da Serra

*Mercearia do Sérgio - Caminho do Ouro – 11h40 às 12h20

Caminho do Ouro, 1.391 – Meio da serra

E.M. Pedro Amado – 9h às 17h

Estrada Velha da Estrela, 436 – Meio da Serra