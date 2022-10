Ao todo, serão cerca de 14 mil cartões a serem entregues à população - Divulgação

Publicado 13/10/2022 09:05

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis já entregou, em menos de um mês, mais de 8 mil cartões Supera RJ. Para chegar a essa marca, a Secretaria de Assistência Social montou uma operação ao longo de toda a semana, incluindo nos fins de semana, no Centro e nos bairros.

No último fim de semana (8 e 9), foram entregues 2.496 cartões no Independência, no Retiro, em Corrêas e em Itaipava. No fim de semana anterior ao primeiro turno das eleições (24 e 25 de setembro), foram entregues 2.673 cartões na Posse, em Madame Machado, no Quitandinha, no Alto da Serra e no Carangola. Além disso, de segunda a sexta-feira, no Centro, desde 19 de setembro, já foram entregues cerca de 3 mil cartões.

São, ao todo, cerca de 14 mil cartões a serem entregues. Eles foram, em sua maioria, encaminhados pelo governo do estado à Prefeitura em setembro, para que fossem distribuídos aos beneficiários. As famílias beneficiárias do Cartão Supera RJ foram selecionadas pelo governo do estado. Cabe à Prefeitura a entrega dos cartões.

“Entregar tantos cartões assim é um desafio. Sabemos que alguns municípios do estado tiveram dificuldades com essas entregas. Houve município, inclusive, que se recursou a fazer essa entrega. Aqui em Petrópolis montamos uma estrutura que, com muito trabalho, vem funcionando. Estamos conseguindo alcançar a ponta, garantindo esse auxílio importante para as famílias da nossa cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Quem é beneficiário do Cartão Supera RJ deve ficar atento. Para saber quando e onde buscar o cartão, basta acessar o site da Prefeitura (www.petropolis.rj.gov.br/supera). Lá estão as listas das entregas, com os nomes dos beneficiários, ao lado da data, da hora e do endereço da entrega dos cartões.

“Seguiremos entregando os cartões nas próximas semanas. O nosso objetivo é entregar os 14 mil até o fim de outubro. No próximo fim de semana (15 e 16), estaremos novamente em Corrêas e Itaipava”, disse o secretário de Assistência Social, Fernando Araújo.