Oficinas gratuitas de panificação em PetrópolisReprodução/Internet

Publicado 18/10/2022 06:33

Petrópolis - Para promover aprimoramento das técnicas de panificação, a Firjan e o Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Petrópolis vão promover oficinas gratuitas de panificação, entre os dias 18 e 20 de outubro, na Unidade móvel de panificação da Firjan SENAI, que ficará na rua da Imperatriz, Centro.

A ação faz parte da comemoração pelo Dia Mundial do Pão e oferece 135 vagas para as nove turmas. Os interessados devem fazer a inscrição pelo telefone: (24) 98839-7614 ou no local por ordem de chegada. O evento é totalmente gratuito.



Programação:

Dia 18/10: Terça-feira

10:00 às 11:00 - Panetone

12:00 às 13:00 - Pão Rústico

15:00 às 16:00 - Panetone



Dia 19/10: Quarta-feira

10:00 às 11:00 - Panetone

12:00 às 13:00 - Panetone

15:00 às 16:00 - Pão Rústico



Dia 20/10: Quinta-feira

10:00 às 11:00 - Pão Rústico

12:00 às 13:00 - Panetone

15:00 às 16:00 - Panetone