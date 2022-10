Prefeito destacou que também vai solicitar vistoria conjunta com técnicos da prefeitura e do governo do estado - Divulgação

Publicado 18/10/2022 06:46

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, acompanhado pelo secretário de Defesa Civil, Gil Kempers, e técnicos da prefeitura, esteve percorrendo os locais atingidos pelas fortes chuvas do inicio do ano, no bairro da Castelânea, com o objetivo de debater as principais demandas dos moradores e os desdobramentos das obras do governo do estado na região, que não preveem intervenções em algumas áreas afetadas. A vistoria foi realizada após um pedido feito pelos moradores e líderes comunitários, durante reunião realizada na sede da prefeitura, na última semana.

Durante a visita, os moradores explicaram que na região existem duas obras iniciadas pelo governo do estado. A da Rua Conde D’Eu, que está em andamento, porém, algumas intervenções finalizadas, como a calçada, que já precisa de reparos, e a obra da Rua Olavo Bilac, que está paralisada. A Vila Luís Macedo, uma ramificação da Rua Conde D’eu, fortemente atingida pelas chuvas, não está prevista no pacote de obras do estado.

“As lideranças comunitárias me procuraram, expondo suas preocupações. Conforme combinado, estive no local com alguns técnicos, fazendo uma primeira vistoria. Agora, vamos pensar nos próximos passos para ajudar os moradores. Como as obras no local são de responsabilidade do governo do estado, vou buscar informações para entender por que a Vila Luís Macedo não foi incluída no pacote de obras da Castelânea, e o motivo da obra na Rua Olavo Bilac estar paralisada”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O prefeito ainda destacou que vai solicitar uma vistoria conjunta com técnicos da prefeitura e do governo do estado. “São obras de grande porte, de contenção e drenagem. Foram vários pontos que sofreram deslizamentos. Vamos buscar alternativas para reconstrução das áreas atingidas que não estão contempladas pelo governo do estado. Vou solicitar uma nova vistoria, junto com o governo do estado, para avaliar os locais não previstos no pacote de obras do estado”, enfatizou.

Planejamento de obras do município contempla mais de 70 obras

A Prefeitura está executando um planejamento que já acumula cerca de 45 obras de contenção para proteção de vias públicas, das quais a maior parte já está concluída. O município também avança com outras 30 obras de reconstrução em bairros. Outro pacote de obras, de maior porte e valor, também está em andamento. Entre esses, estão Vila Felipe e Morro da Oficina, ambos locais com projetos sendo desenvolvidos.