Além de Corrêas, outros sete pontos estão sendo limpos neste momentoDivulgação

Publicado 22/10/2022 08:20

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, acompanhou nesta sexta-feira (21) o trabalho de dragagem que está chegando ao trecho entre a Ponte Branca, no Samambaia, e o centro de Corrêas. A limpeza mecanizada dos rios foi iniciada em março, no trecho do Palácio de Cristal, entre as Avenidas Barão do Rio Branco e Piabanha, e está sendo realizada nos bairros.

“Seguimos trabalhando para que nossa cidade tenha um verão mais seguro. Foram cinco anos sem um trabalho efetivo de dragagem, e a gente viu a necessidade deste serviço com a catástrofe climática deste ano. Por isso, estamos com força total, em conjunto com o Inea, para dragar toda a cidade”, disse o prefeito.

Além de Corrêas, outros sete pontos estão sendo limpos neste momento. São eles: Morin, Duarte da Silveira, Vila Rica, Quitandinha e em dois locais da Av. Barão do Rio Branco.

A prefeitura também vai abrir mais frentes de trabalho para realizar a limpeza mecânica e manual nos seguintes trechos:

• Rua Afrânio de Melo Franco, no Quitandinha;

• Rua Coronel Veiga; Rua João Macedo

• Rua Caldas Vianna;

• Rua Conde D'Eu e Praça Pasteur;

• Rua Saldanha Marinho;

• Rua Pedro Ivo e Rua Doutor Sá Earp;

• Rua João Xavier e Rua Bingen;

• Rua Paulo Hervê e Avenida Piabanha;

• Rua Ingelhein;

• Rua Alberto de Oliveira e Rua Carlos Gomes;

• Rua Fernandes Vieira e Rua Felipe Camarão;

• Rua Pedro Elmer e Rua Oliveira Bulhões;

• Avenida Barão do Rio Branco e Rua Hermogênio Silva;

• Retiro, Estrada União e Indústria e Corrêas.

A estimativa é que mais de 73 mil metros cúbicos de sedimentos sejam retirados dos rios e córregos, em aproximadamente 17 quilômetros de extensão.

O diretor-presidente da Comdep, Cedenyr Vieira, explica a importância da integração entre todas as frentes de trabalho. “Além da limpeza dos rios, já desobstruímos mais de 2 mil bueiros em toda a cidade. Estamos adquirindo equipamentos e reforçando as equipes para ampliar a capacidade. E contamos também com a colaboração dos moradores. O rio e os bueiros não são locais para se colocar lixo ou entulho”, afirmou.

A visita foi acompanhada pela secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo; e pelos vereadores Léo França, Júnior Coruja e Gil Magno.