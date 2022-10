A essência da Pequena Tribo é contar a história de diversas civilizações como, por exemplo, os índios brasileiros da Amazônia, a cultura originária americana, árabe, angolana, entre outras - Divulgação

Publicado 21/10/2022 11:21

Petrópolis - Aprender através de experiências lúdicas, divertidas e inovadoras fica bem mais fácil, não é mesmo? Assim estão sendo as aulas da Pequena Tribo, que tiveram início este mês, na Escola Municipal Odette Young Monteiro, no Bonfim.

Cerca de 40 crianças, de seis a 10 anos, foram selecionadas para participar do programa educacional extracurricular de iniciativa do Instituto Jonas Masetti. Muito além de entretenimento, os pequenos estão experienciando momentos únicos e sensoriais em atividades que resgatam o valor dos povos originários com suas práticas, conhecimentos e cultura. São oficinas de música, dança, artes, conscientização ambiental e meditação que exploram todos os sentidos e a expressão das crianças, trazendo à tona todas as suas potencialidades.



“Quando idealizamos trabalhar com crianças, pensamos que deveria ser algo muito especial porque o futuro do nosso planeta estará em breve nas mãos delas. Por isso, procuramos os melhores e mais qualificados profissionais para desenvolver um programa pedagógico de excelência. E todas as atividades são elaboradas em torno da cultura dos povos ancestrais porque acredito que é somente voltando nossa atenção à ancestralidade que podemos avançar no presente e vislumbrar um futuro mais sadio e equilibrado”, destacou o professor tradicional de Vedanta, Jonas Masetti.



Com apenas algumas aulas, a Pequena Tribo se consolida na comunidade do Bonfim e já colhe os primeiros resultados do trabalho. “Temos o caso de uma criança que não socializava com os adultos da escola, nem com sua professora. Em poucos dias essa situação se reverteu! É maravilhoso! Esse é o nosso propósito: trabalhar de maneira lúdica as competências socioemocionais para que cada criança possa lidar com a vida de maneira mais significativa. Costumo falar que é uma medicina preventiva. Estamos preparando crianças para lidar com situações de forma mais equilibrada e com inteligência emocional”, contou Aíla Christy, educadora da Pequena Tribo.



As atividades da Pequena Tribo são realizadas no contraturno escolar. “Crianças que não socializavam estão se envolvendo mais com os professores e outras crianças. Elas estão apaixonadas pelo projeto. É diferente de tudo que elas já viram na vida. Os pais têm trazido feedbacks incríveis também. Estamos resgatando casos em que, com toda certeza, as crianças estariam na rua. São atividades de qualidade com repercussão na vida adulta dessas crianças”, completou a diretora da escola parceira, Liliane Costa.



O coordenador do projeto, Rodrigo Ribas, explicou que os educadores têm percebido o quanto as famílias aprovam a proposta. “Além de muitos pais agradecerem o espaço de deixar o filho em lugar seguro no contraturno escolar onde a criança pode aprender e se divertir, ainda tem tranquilidade para trabalharem ou estudarem. Ficamos muito felizes de estarmos contribuindo socialmente na vida dessas famílias.”



A essência da Pequena Tribo é contar a história de diversas civilizações como, por exemplo, os índios brasileiros da Amazônia, a cultura originária americana, árabe, angolana, entre outras. Neste momento o projeto pedagógico priorizou para as crianças da Escola Odette Young Monteiro o conto do “Boi de Mamão”, manifestação folclórica típica do litoral de Santa Catarina chamada “Boi de Mamão”.



“Tudo se inicia com a contação de estórias. São contos de alguma cultura ou tradição. Com esse ponto de partida, as demais atividades se desenrolam em vivências. Trabalhamos as artes e a valorização do que a criança traz de casa, um espaço onde pode se expressar de forma organizada, mas livre. E no fim do ano as crianças vão fazer uma apresentação da história do ‘Boi de Mamão’ para toda a escola e os pais”, finalizou Ribas.



Para mais informações, visite o Instagram do projeto: @pequenatribo.