Ações itinerantes do Procon acontecem quinzenalmente e têm o objetivo de evitar o deslocamento do consumidor até a sede da entidade - Divulgação

Publicado 26/10/2022 11:03

Petrópolis - O Procon Itinerante chega a Cascatinha nesta quarta-feira (26). A ação acontece na praça da região, entre 11h e 15h. Durante a mobilização, os moradores vão poder fazer denúncias, reclamações e esclarecer dúvidas.

As ações itinerantes do Procon acontecem quinzenalmente e têm o objetivo de evitar o deslocamento do consumidor até a sede da entidade, no Centro, buscando dar mais conforto e agilidade no atendimento.