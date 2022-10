Prefeito Rubens Bomtempo se reuniu com as empresas vencedoras dos processos licitatórios e garantiu o início das obras - Divulgação

Prefeito Rubens Bomtempo se reuniu com as empresas vencedoras dos processos licitatórios e garantiu o início das obrasDivulgação

Publicado 25/10/2022 15:07

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis anunciou o início de 23 obras de reconstrução em diversos pontos da cidade. O município havia solicitado recursos ao Ministério do Desenvolvimento Regional. Nesta segunda-feira (24), foi liberado um lote de cerca de R$ 6 milhões, referente a 15 obras de contenção.

“Estávamos aguardando a ordem de início do governo federal, mas não podemos mais esperar. Nossa preocupação é garantir um verão seguro”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



No total, são 23 pontos com obras: outras oito intervenções, do processo de restabelecimento e resposta que estavam com pendências no processo licitatório, compõem o pacote, com recursos dos governos federal e municipal. A Prefeitura também está iniciando processo de licitação de outras oito obras, que não tiveram a liberação de recursos autorizada pela União. Essas obras serão feitas com recursos do município.



Nesta segunda-feira (24), o prefeito Rubens Bomtempo se reuniu com as empresas vencedoras dos processos licitatórios e garantiu o início das obras, independente da liberação de recursos federais. “São intervenções importantes e que precisam ser iniciadas o mais rápido possível. Não podemos esperar e vamos executar. Nossa maior preocupação é garantir um verão mais seguro”, disse Bomtempo.



Saúde

No pacote de obras anunciado por Bomtempo, tem melhoria também para a saúde: a Prefeitura vai reformar, com recursos próprios, as UPAs do Centro e de Cascatinha; e um muro de gabião será construído para proteger o prédio do Centro de Saúde Coletiva. O Posto de Saúde da Família Frei Leão, no Alto da Serra, será reformado. A Prefeitura fará, ainda, um conjunto de ações no Hospital Alcides Carneiro.



Obras fortalecem a economia do município

Bomtempo fez um apelo para que as empresas priorizem a mão-de-obra petropolitana, contratando pessoas e empresas da cidade, para garantir, além de a realização dos serviços, a roda da economia girar. O prefeito destacou que outro pacote está sendo contratualizado, com recursos da linha de crédito obtida junto à Caixa Econômica Federal.



Também participaram da reunião a secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo; os secretários de Obras, Ronaldo Ramos; de Proteção e Defesa Civil, Gil Kempers; de Assistência Social, Fernando Araújo; de Fazenda, Paulo Roberto Patuléa; do coordenador de Planejamento e Gestão Estratégica, Thiago Damaceno; e do assessor especial de Governo, Felippe Rocha.



Saiba quais obras serão realizadas

Recomposição de vias com execução de cortina atirantada



Zona sul

- Rua Sargento Fontes - Castelânea;

- Rua Antônio da Silva Ligeiro (Rua da bica) - Taquara;

- Rua São Paulo – Quitandinha

- Rua Francisco Blatt - Castelânea



Alto da Serra:

- Rua Paulino Guimarães – Vila Felipe

- Rua Augusto Severo - Morin

- Rua Dom João Braga (atrás do NIS) - Alto da Serra;



Centro

- Rua Domingos Andrade Bastos;

- Rua Visconde do Bom Retiro;

- Rua Dr. Hélio Bittencourt (Rua do Túnel, que liga o Centro ao Quissamã;

- Praça da Liberdade (recomposição da margem do rio, cortina atirantada e reconstrução da arquibancada da praça);



Itamarati e Cascatinha

- Rua Pedro Elmer;

- Rua Gregório Cruzick;

- Rua Guilherme Daumas Nunes;

- Rua Henrique João da Cruz;



Bingen

- Rua João Xavier - Duarte da Silveira



Valparaíso

- Rua Padre Moreira



Caxambu

- Rua Joaquim Ribeiro da Motta



Estrada da Saudade

- Rua Augusto Silva - Morro Florido



Floresta

- Rua Dr. Bonjean



Nogueira

- Rua Norma Maria Reiner



Posse

- Estrada do Juruá



Educação

- Reforma da Escola Municipal José Fernandes da Silva – Alto da Serra



Saúde

- Reforma das UPAs do Centro e de Cascatinha

- Reforma do Posto de Saúde da Família Frei Leão – Alto da Serra

- Pintura externa e interna do Hospital Alcides Carneiro

- Retomada das obras da Casa da Gestante, no Hospital Alcides Carneiro