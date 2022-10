Reunião do prefeito Rubens Bomtempo com moradores do Morro da Oficina - Divulgação

Publicado 28/10/2022 13:35

Petrópolis - O prefeito de Petrópolis, Rubens Bomtempo, acompanhado de secretários de governo e técnicos da prefeitura, esteve reunido na manhã desta quinta-feira (27), com moradores do Morro da Oficina para apresentar os projetos das obras de reconstrução e prevenção da área II, que fica entre as Ruas Professora Hercília Moretti e a Rua Frei Leão.

“É junto com os moradores que vamos reconstruir aquela região. Estamos avançando com as fases de projeto e em breve o Morro da Oficina será um grande canteiro de obras. Agora os técnicos vão finalizar o projeto e apresentar a fase final na próxima reunião, quando vamos dar inicio ao processo licitatório”, explicou o prefeito Rubens Bomtempo.

O estudo preliminar prevê ações preventivas como barreira inelástica, com sistema de solo reforçado; escavação de talude; e execução de sistema de drenagem. O estudo apresentado nesta quinta-feira faz parte da primeira etapa para que as obras, que são muito complexas, sejam efetivadas, após o processo de licitação.

Nos próximos dias, técnicos da Defesa Civil, da secretaria de Obras e da Assistência Social estarão percorrendo a área junto com os moradores, ouvindo as demandas, as sugestões e esclarecendo as dúvidas.