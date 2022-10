O Hospital Alcides Carneiro (HAC) fica em Corrêas - Reprodução

Publicado 27/10/2022 11:01

Petrópolis - O Hospital Alcides Carneiro (HAC) realizou, só no mês de outubro, mais de 350 atendimentos em mastologia, geriatria e de enfermagem em saúde da mulher. Foram coletas de preventivos, além de mais de cem exames como ultrassonografias mamárias e histeroscopias, essenciais no enfrentamento ao câncer.

Os números do Outubro Rosa – campanha de conscientização e prevenção ao câncer de mama, foram divulgados na manhã desta quarta-feira (26) pela Prefeitura de Petrópolis, por meio do Serviço Social Autônomo Hospital Alcides Carneiro (Sehac). As mamografias, que não possuem fila de espera no município, estão sendo realizadas no Centro de Saúde, inclusive, por livre demanda.



"Este trabalho é muito importante para salvar vidas. O câncer de mama pode ser detectado muito cedo, e quando isso acontece, conseguimos atingir mais de 90% de recuperação. Todo dia é dia de valorizar a saúde, mas esta campanha reforça de forma muito eficaz a informação e a importância dos autocuidados", disse o prefeito Rubens Bomtempo.



"Estes números são um reflexo do empenho com que a campanha tem sido realizada em toda a cidade. A população só tem a ganhar com a realização deste trabalho", afirmou o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.



Na ocasião também foram homenageados oito profissionais que se destacaram nas ações promovidas no Hospital: os médicos Diogo Salles, Patrícia Lefevre e Regina Quintães, além das enfermeiras Vanuza Vasconcelos, Suelen do Vale, Marinez Muller, Bianca Nunes e Fernanda Barbosa.



"Além de todas estas ações, teremos ainda, no próximo sábado (29), a realização de seis cirurgias plásticas de reconstrução mamária, para pacientes que precisaram realizar mastectomias em razão do câncer, o que é também um cuidado com o aspecto psicológico das pacientes", frisa o diretor-presidente do Sehac, Ricardo Patuléa.