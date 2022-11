Parque Cremerie é um dos pontos turísticos que estarão abertos no Dia de Finados - Divulgação

Parque Cremerie é um dos pontos turísticos que estarão abertos no Dia de FinadosDivulgação

Publicado 01/11/2022 08:02

Petrópolis - Nesta quarta-feira (2), Dia de Finados, os setores administrativos da Prefeitura de Petrópolis estarão fechados, assim como as escolas da rede municipal e centros de Educação Infantil. Na saúde, as unidades básicas e postos de saúde vão estar fechados. Abrem normalmente as unidades de Pronto Atendimento (UPAs) de Cascatinha, Itaipava e Centro (que está funcionando no Hospital Municipal Nelson de Sá Earp); o Pronto Socorro Leônidas Sampaio, no Alto da Serra; e as unidades de pronto atendimento da Posse e Pedro do Rio.

Os pontos turísticos administrados pela Prefeitura, como Museu Casa do Colono, Museu Casa de Santos Dumont, Parque Crémerie, Parque de Exposições Prefeito Paulo Rattes e Parque Natural Municipal Padre Quinta vão estar abertos. O Museu Imperial também funciona. O comércio está autorizado a funcionar no horário normal.

Informações pontos turísticos

Museu Casa de Santos Dumont

Tel.: (24) 2247-5222 - Rua do Encanto, 22 - Centro

Visitação: das 10h às 17h. Bilheteria até às 16h45

Ingresso: R$ 10,00 /R$5,00 (½) - moradores de Petrópolis gratuidade toda quarta (com comprovante). Email: casasantosdumont@gmail.com

Instagram: @casasantosdumont

Museu Casa do Colono

Tel.: (24) 22473715 - Rua Cristóvão Colombo, 1.034 - Castelânea

Visitação: das 9h às 14h

Entrada franca

Instagram: @museucasadocolono

Museu Imperial

Tel.: (61)3521-4455 - Rua da Imperatriz, 220 – Centro

Bilheteria: 9h30 às 17h

Visitação: das 10h às 18h, com a permissão de entrada no palácio até às 17h30.

Pavilhão das Viaturas das 10h às 18h Loja/Cafeteria das 10h às 18h

Parque Crémerie

Tel.: (24)2231-5834 - Rua Luís de Camões – Estrada da Independência. S/nº

Visitação: das 8h às 17h

Entrada franca

Parque Natural Municipal Padre Quinha

Tel.: (24) 2247-7358 / 2246-9234 - Av. Ipiranga, 853 – Centro Histórico Visitação: das 8h30 às 17h30. Em caso de chuva não abrirá. Entrada franca

Parque Municipal Prefeito Paulo Rattes

Estrada União e Indústria, 10000 – Itaipava

Visitação: das 7h às 18h

Mais informações: Disque Turismo

0800 024 1516 / WhatsApp: (24) 2237-3321

Funcionamento: de segunda a sábado - 9h às 17h / domingos e feriados - 9h às 14h