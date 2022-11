Em 2021 foram mais de 8 mil participantes e 10 mil reuniões de negócios agendadas durante o evento - Reprodução/Internet

Em 2021 foram mais de 8 mil participantes e 10 mil reuniões de negócios agendadas durante o eventoReprodução/Internet

Publicado 03/11/2022 13:24

Petrópolis - Começa hoje a edição 2022 da Festuris, uma das mais tradicionais feiras do turismo brasileiro e da América do Sul. A feira oferece a oportunidade para promoção de produtos e iniciativas do turismo nacional e internacional, divulgação de destinos, lançamento de tendências do mercado, posicionamento de marcas em diferentes segmentos, geração intensa de negócios entre os participantes e muito mais. Em 2021 foram mais de oito mil participantes e 10 mil reuniões de negócios agendadas, além de 450 jornalistas e influenciadores e mais de 20 países participantes.

A cidade de Petrópolis será representada pela Secretaria de Turismo – TurisPetro, por meio da secretária Silvia Guedon, da diretora de Turismo e Eventos Evany Noel e da Assessora de Promoção Turística Dalva Ribeiro. “Vai ser mais uma grande oportunidade de apresentar Petrópolis para operadores de turismo de todo o Brasil e também de outros países” destacou o prefeito Rubens Bomtempo. No mês de setembro, a cidade esteve presente também na ABAV Expo 2022, realizada em Olinda, Pernambuco.

Como foi na ABAV, Petrópolis terá um espaço no stand da Secretaria de Estado de Turismo (Setur/RJ), junto com outros municípios do estado do Rio, como Niterói, Miguel Pereira, Campos dos Goytacazes, Itatiaia, Angra dos Reis e o Rio Convention Bureau. “Vamos representar a região serrana do Rio de Janeiro no evento, levando toda a beleza e pluralidade da nossa cidade como destino turístico”, reforçou a secretária de Turismo, Silvia Guedon.

Petrópolis é um destino turístico categoria A do Mapa do Turismo Brasileiro, elaborado pelo Ministério do Turismo, que apresenta atrações e circuitos do interesse de públicos diferenciados. “É sempre um grande prazer apresentar a nossa cidade. Temos muito orgulho de Petrópolis, sua história, belezas naturais e arquitetônicas, gastronomia e toda a nossa cultura”, frisou a Assessora de Promoção Turística, Dalva Ribeiro.

A feira é dividida por temáticas, com objetivo de melhor atender aos profissionais e visitantes, que vão em busca de novidades nas áreas de Tecnologia para o Turismo, Turismo de Saúde, Cultural, Rural, Ecoturismo, Turismo Religioso e Esotérico, Turismo LGBT+, entre outros. “Vamos levar para a Festuris, ainda o Calendário de Eventos 2023, falar do nosso Natal Imperial, que começa no próximo dia 30, divulgar nossos produtos e Circuitos Turísticos e trocar experiências” ressaltou a Diretora de Turismo e Eventos, Evany Noel.

A 34ª Festuris vai de hoje até 6 de novembro, no Serra Park, em Gramado, no Rio Grande do Sul. A cerimônia de abertura vai ser no Palácio dos Festivais, no Centro de Gramado/RS, às 19h30.