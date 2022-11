É fundamental que os homens procurem as unidades de saúde, façam seus exames e se previnam contra essa doença", disse o prefeito Rubens Bomtempo - Divulgação

É fundamental que os homens procurem as unidades de saúde, façam seus exames e se previnam contra essa doença", disse o prefeito Rubens BomtempoDivulgação

Publicado 06/11/2022 20:39

Petrópolis - A programação da campanha Novembro Azul, mês dedicado à conscientização ao câncer de próstata, foi aberta na tarde desta sexta-feira (4), pela Prefeitura de Petrópolis, com uma série de palestras no auditório da Unifase, no Hospital Alcides Carneiro. Até o fim do mês, serão realizadas palestras, feiras e ações de saúde, assim como uma corrida de revezamento e caminhada.

O dia D da mobilização acontece no dia 26, quando uma série de serviços serão intensificados nas Unidades de Atenção Básica, incluindo PSFs e UBSs, assim como o Hospital Alcides Carneiro. “Queremos conscientizar os homens, principalmente, sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. Assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul é de grande relevância para a população. É fundamental que os homens procurem as unidades de saúde, façam seus exames e se previnam contra essa doença”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

De acordo com o secretário de Saúde, Marcus Curvelo, a programação foi elaborada pela equipe da Área Técnica de Saúde do Homem. “As unidades já estão preparadas e os profissionais farão a intensificação, mostrando a importância dos cuidados preventivos, que, inclusive, vão além do câncer de próstata. A necessidade de hábitos mais saudáveis e a pratica exercícios, por exemplo, serão destacados”, ressalta.

O vice-prefeito Paulo Mustrangi; a secretária-chefe de Gabinete, Luciane Bomtempo; o coordenador da Área Técnica de Atenção Integral à Saúde do Homem, da Secretaria de Estado de Saúde, Giovani Dimas; a superintendente de Atenção Básica, Cláudia Respeita; o diretor-geral do Hospital Alcides Carneiro, João José, também participaram do evento, assim como a diretora do Centro de Saúde Coletiva, Célia Bretas e o vereador Marcelo Chitão.

“Temos realizado uma série de ações que contribuem de forma direta ou indiretamente para a saúde do homem. Como exemplo, podemos citar a realização dos mutirões de cirurgias eletivas que estão sendo realizadas aos sábados”, disse o diretor presidente do Serviço Social Autônomo do Hospital Alcides Carneiro, Ricardo Patuléa.

A presidente da Associação Petropolitana dos Pacientes Oncológicos de Petrópolis (APPO), Ana Cristina Mattos, acompanhou a abertura do Novembro Azul. “A APPO está feliz em participar desse momento voltado para os homens. Essa campanha já era aguardada e nossa expectativa é de que ela cresça e dê muitos frutos”, destacou.