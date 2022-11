Expectativa é que mais de 73 mil metros cúbicos de sedimentos sejam retirados dos rios e córregos - Divulgação

Expectativa é que mais de 73 mil metros cúbicos de sedimentos sejam retirados dos rios e córregosDivulgação

Publicado 06/11/2022 21:20

Petrópolis - A Prefeitura de Petrópolis e o Instituo Estadual do Ambiente (Inea) estão avançando na maior operação de dragagem dos rios na história da cidade. Pela primeira vez, oito frentes de trabalho atuam simultaneamente no desassoreamento dos rios e córregos do município.

A expectativa é que mais de 73 mil metros cúbicos de sedimentos sejam retirados dos rios e córregos. Agora, as intervenções avançam em oito pontos: Rua Dr Sá Earp , no Morin; Samambaia, na altura da Ponte Branca; Corrêas; Duarte da Silveira; Quitandinha; Quarteirão Italiano; e em dois locais da Av. Barão do Rio Branco.

A limpeza mecanizada dos rios foi iniciada em março, no trecho do Palácio de Cristal, entre as Avenidas Barão do Rio Branco e Piabanha.

O prefeito Rubens Bomtempo destacou a grande quantidade de material acumulado nos rios da cidade. “Quando assumimos o governo, em dezembro de 2021, os rios já estavam muito assoreados. Foram cinco anos sem serviço efetivo de dragagem. Em alguns pontos onde as intervenções já foram realizadas, os rios já ganharam mais de um metro de profundidade. Seguimos trabalhando para que nossa cidade tenha um verão mais seguro. Por isso, estamos com força total, em conjunto com o Inea, para dragar toda a cidade”, disse o prefeito.

Limpeza e desobstrução de bueiros

Além do desassoreamento dos rios, a Prefeitura está trabalhando na limpeza e desobstrução dos bueiros, bocas de lobos e galerias do município.

Com o auxilio de três caminhões vacol, a Comdep está atuando com três frentes de trabalho, com o objetivo de avançar no processo de limpeza.

A estimativa é que cerca de 220 bueiros sejam limpos por dia no município pela Companhia.