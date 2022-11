Cerca de 100 funcionários da Comdep iniciaram o mutirão de serviços ao longo dos dois sentidos da avenida Barão do Rio Branco - Divulgação

Cerca de 100 funcionários da Comdep iniciaram o mutirão de serviços ao longo dos dois sentidos da avenida Barão do Rio BrancoDivulgação

Publicado 08/11/2022 08:05

Petrópolis - A Companhia Municipal de Desenvolvimento (Comdep) continua atuando em várias frentes no trabalho de manutenção, prevenção e cuidado com a cidade. Esta semana, quatro locais estão recebendo mutirões de serviços da Companhia: Av. Barão do Rio Branco, Bingen, Quitandinha e Alto da Serra. Na última semana, mais de 100 ruas receberam os serviços da Companhia.

Na manhã desta segunda-feira (7), cerca de 100 funcionários da Comdep iniciaram o mutirão de serviços ao longo dos dois sentidos da Avenida Barão do Rio Branco, fazendo poda das árvores, limpeza dos bueiros, capina, roçada, pintura, revitalização dos canteiros, troca de coletoras e contêineres de lixo.

“Quando assumimos o governo, em dezembro de 2021, esses serviços estavam muito comprometidos. Por isso, está é uma prioridade para recuperar o tempo perdido. Nosso trabalho é realizado de forma intersetorial", destacou o prefeito Rubens Bomtempo.

Microdrenagem

Além disso, a Prefeitura está trabalhando na limpeza e desobstrução dos bueiros, bocas de lobos e galerias do município. Com a chegada de três caminhões vacol, contratados pela atual gestão, a Comdep esta atuando com várias frente de trabalho, com o objetivo de avançar no processo de limpeza. A estimativa é que mais de 220 bueiros sejam limpos por dias.

Poda de árvores

Responsável pelo manejo arbóreo do município, a Comdep segue trabalhando nas operações de poda de árvores na cidade. A Companhia prioriza os locais onde os galhos estão em conflito com fachadas, com a iluminação pública, sinalização, ou com risco de queda. Quando as árvores estão afetando a rede elétrica, a Comdep atua com o apoio da Enel. As intervenções também ocorrem quando é identificado qualquer problema relacionado a pragas.

“Levamos em consideração as condições das árvores que podem gerar acidentes nas áreas onde há grande circulação de pessoas e veículos. Nosso objetivo é eliminar o cenário de risco”, destacou Bomtempo.

Nos locais com grande movimentação, as equipes realizam as intervenções nos finais de semana, com o objetivo de minimizar o impacto na mobilidade urbana.