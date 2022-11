Leão da Serra precisa de uma vitória simples para chegar à final da competição - Fotos: Gladstone Lucas/Serrano FC

Publicado 09/11/2022 07:43

Petrópolis - O Serrano encara o Pérolas Negras, neste sábado (12), às 15 horas, no Estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, pelo jogo de volta da semifinal da Série B1 do Campeonato Carioca. Após ser superado por 1 a 0 no primeiro confronto, o Leão da Serra precisa de uma vitória simples para chegar à final da competição.

A equipe Serranista tem a vantagem do empate no placar agregado por ter se classificado em 2º lugar na primeira fase e terminado na frente do seu adversário. Não há possibilidade de disputa de pênaltis.

Incentivando o apoio nas arquibancadas e oferecendo uma experiência diferenciada aos torcedores, o Serrano vai promover o “Open Chopp do Leão” duas horas antes da bola rolar, através da patrocinadora máster BetNacional e a parceira Brewpoint.

Confira os detalhes da super promoção:

- Vá ao estádio Atílio Marotti neste sábado (12) com um documento com foto. Os portões abrirão mais cedo, às 13h;

- Se dirija a uma das promotoras da BetNacional, crie uma conta na plataforma e faça um depósito de R$ 30,00;

- Após concluir o cadastro, você receberá uma pulseira e o copo, que vão te permitir participar da promoção;

- A ação é válida exclusivamente para os 100 primeiros torcedores que realizarem o cadastro no estádio nesse dia;

- Promoção válida somente para maiores de 18 anos;

- O open chopp irá durar até às 15h, horário de início do jogo, ou até acabar o estoque.

Os ingressos para apoiar o Clube Mais Querido de Petrópolis custam R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia). Todos os moradores da cidade, que comprovarem a residência, têm direito à meia entrada. Crianças até 12 anos e idosos a partir dos 60 anos têm direito à gratuidade.

Ao todo, 900 ingressos estão à disposição para os torcedores do Azulão da Serra.

Pontos de vendas:

Estádio Atílio Marotti (bilheteria na entrada principal) | Somente no dia do jogo (12/11) | A partir das 13 horas

Loja Igor Sports (Rua do Imperador, 264. Loja na rua ao lado do Shopping Santo Antônio) | Segunda a Sexta (11/11) – Das 9h às 19h | Sábado (12/11) – Das 9h às 12h