Publicado 08/11/2022 14:01

- A Prefeitura de Petrópolis está oferecendo, em seu Balcão de Empregos na internet, 109 oportunidades de trabalho em empresas do município. Para participar dos processos de seleção, os candidatos devem fazer o cadastramento de seus currículos no site da Prefeitura ( https://www.petropolis.rj.gov.br ) até sexta-feira (11).O Balcão de Empregos é um serviço da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, por meio do Departamento de Trabalho e Renda (Detra). Todos os candidatos concorrem nos processos seletivos, desde que atendam aos requisitos exigidos pelos empregadores. As empresas têm responsabilidade integral pelo recrutamento e pelas contratações.Açougueiro – ambos os sexos - 25 a 55 anos – Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano na função – 3 vagasApontador de mão de obra - masculino - 20 a 40 anos - Ensino Fundamental / Experiência de 2 anos na função – 1 vagaAjudante de cozinha - masculino - 25 a 55 anos - Ensino Médio / Experiência na função – 1 vagaArmador de estrutura de concreto – masculino - 18 a 50 anos - Ensino Fundamental / Experiência na função – 6 vagasAtendente de lojas e supermercados – masculino - 20 a 35 anos - Ensino Médio – 1 vagaAuxiliar de cozinha – ambos os sexos - 22 a 50 anos - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função – 2 vagasAuxiliar de lanchonete – ambos os sexos - 18 a 50 anos - Ensino Fundamental / Experiência na função - 1 vagaAuxiliar de limpeza – ambos os sexos - 22 a 45 anos - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função – 2 vagasAuxiliar de produção – ambos os sexos - 22 a 55 anos - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função – 3 vagasAuxiliar de serviços gerais – masculino - 25 a 55 anos - Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano na função – 2 vagasBalconista de autopeças – ambos os sexos - 18 a 50 anos - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função – 1 vagaBarman – ambos os sexos - 22 a 45 anos - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função – 1 vagaBombeiro hidráulico – masculino - 25 a 40 anos - Ensino Fundamental / Experiência de 2 anos na função – 1 vagaCarpinteiro - masculino - 30 a 50 anos - Ensino Fundamental / Experiência de 2 anos na função – 1 vagaChefe de confeitaria – ambos os sexos - 22 a 50 anos - Ensino Médio / Experiência de 2 anos na função – 2 vagasChefe de cozinha - ambos os sexos - 22 a 45 anos - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função – 1 vagaCozinheiro geral – ambos os sexos - 20 a 50 anos - Ensino Fundamental / Experiência na função – 3 vagasCozinheiro – ambos - 25 a 50 anos - Ensino Fundamental / Experiência na função e conhecimento em comida italiana será diferencial – 4 vagasCozinheiro de restaurante – ambos os sexos - 30 a 50 anos - Ensino Médio / Cursos específicos na área / Experiência de 1 ano na função – 2 vagasEletricista - ambos os sexos - 30 a 45 anos - Ensino Fundamental / Curso específico na área e experiência de 2 anos na função – 1 vagaFiscal de loja – masculino -20 a 26 anos - Ensino Médio / Experiência na função - 1 vagaGarçom (Serviço de Vinhos) – ambos os sexos - 22 a 45 anos - Ensino Médio / Cursos específicos na área e experiência de 1 ano na função – 1 vagaGarçom – ambos os sexos - 22 a 45 anos - Ensino Médio / Cursos específicos na área e experiência de 1 ano na função – 2 vagasLavador de veículos – ambos os sexos - 18 a 40 anos - Ensino Médio / Experiência de 1 ano na função – 3 vagasMecânico – masculino - 18 a 60 anos - Ensino Fundamental / Experiência de 1 ano na função – 1 vagaMontador de móveis - masculino - 20 a 45 anos - Ensino Médio / Experiência de 2 anos na função - 1 vaga