Podcast Lajes FluminensesReprodução

Publicado 10/11/2022 15:29

Petrópolis - Na semana em que se comemora o Dia do Urbanismo, o Observatório de Favelas lança em parceria com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio de Janeiro (CAU - RJ) a série especial do podcast : FavelaPOD: Lajes Fluminenses. São dois episódios comemorativos produzidos pelo Observatório de Favelas dedicados à reflexão sobre o Direito à Cidade e experiências populares no enfrentamento às desigualdades urbanas do Estado do Rio de Janeiro.

A série coloca em diálogo lideranças populares e arquitetos-urbanistas de Petrópolis e de Volta Redonda com objetivo de registrar e preservar a memória de lutas e conquistas dos movimentos populares nas cidades.

A cidade de Petrópolis será tema do primeiro episódio do Lajes Fluminense. O programa conta com as participações de Cláudia Renata, líder comunitária, fundadora do Movimento do Aluguel Social e Moradia de Petrópolis e atual Presidente da UMAS - União por Moradia e Aluguel Social e de Filipe Graciano, Arquiteto e Urbanista, coordenador da secretaria de promoção da igualdade racial em Petrópolis e idealizador do Museu Memória Negra de Petrópolis.

As trocas e interações do “FavelaPod: Lajes Fluminenses” são guiadas por um roteiro adaptado a cada contexto que surgem como inspiração e referência para o enfrentamento das desigualdades sociais e fortalecimento da cidadania.

Aruan Braga, coordenador do eixo de Políticas Urbanas do Observatório de Favelas, explica que o nome escolhido para a nova série de episódios tem origem nos diferentes significados que a laje pode ter para a periferia. Espaço este que serve não só como local de convivência, mas também como resultado do protagonismo dos moradores, no que diz respeito ao direito à moradia.

“Utilizamos as lajes, espaços de convivência característico das favelas e periferias brasileiras, como ponto de observação e de afirmação da atuação ativa dos moradores e das moradoras destes lugares na construção do espaço urbano fluminense", contextualiza Braga.