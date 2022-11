Ação da Prefeitura envolveu a Secretaria de Assistência Social, a Comdep e a Fiscalização de Posturas - Divulgação

Publicado 10/11/2022 12:44

Petrópolis - Cerca de 62 m³ de material reciclável armazenado de forma irregular na via pública foram retirados pela Comdep. Para isso, foram oito viagens de caminhão toco (com 6 m³ cada) e uma viagem de caminhão trucado (com 14 m³).

Como relataram moradores e comerciantes do entorno, a calçada foi ocupada nos últimos cinco anos com material reciclável armazenado de forma irregular. Um morador da região que coleta e vende materiais recicláveis utilizava a calçada pública como depósito.

“A ação da Prefeitura envolveu a Secretaria de Assistência Social, a Comdep e a Fiscalização de Posturas. Nossa equipe da Assistência Social conversou com o morador, vimos que é uma pessoa do bem, um trabalhador. Mas não podemos permitir a ocupação do espaço pública dessa forma, e ele entendeu isso”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Uma assistente social fez o atendimento técnico ao morador, que foi cadastrado junto ao Creas (Centro de Referência Especializado de Assistência Social). Já a Comdep recolheu o material e fará a triagem do que foi recolhido: parte poderá ser reciclada e o restante será descartado.

“Estive na terça e na quarta-feira no local, conversando com o morador, que é uma pessoa simples. Fizemos um trabalho de esclarecimento, para que a calçada não volte a ser ocupada, e que ele possa continuar o trabalho dele sem prejudicar a coletividade”, disse o secretário de Assistência Social, Fernando Araújo, que acompanhou toda a ação.