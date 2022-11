Vacinação contra a COVID-19 - Divulgação

Vacinação contra a COVID-19Divulgação

Publicado 11/11/2022 18:56

Petrópolis - Quatro salas de vacinação do município permanecerão abertos neste sábado (12) para aplicação das vacinas contra a COVID-19. A medida, determinada pelo prefeito Rubens Bomtempo, foi possível graças à chegada de um novo lote do imunizante, na manhã desta sexta-feira (11). Centro de Saúde Coletiva (Rua Santos Dumont) Centro de Saúde do Itamarati e Unidades Básicas de Saúde de Quitandinha e Itaipava estarão funcionando de 8h30 às 16h30. Além da vacina as unidades também estarão oferecendo as testagens.

Já na segunda-feira, as doses estarão disponíveis na UBS do Quitandinha e no Centro de Saúde do Itamarati. “Depois de uma corrida aos postos por conta da circulação de uma nova subvariante da ômicron, chegou a ser registrada na quinta-feira (10), a falta do imunizante para o público adulto em algumas unidades, mas conseguimos garantir a antecipação da entrega desse lote de vacinas que só seria feita após o feriado. Dessa forma, todos os postos serão reabastecidos e neste sábado quatro deles já estarão oferecendo as doses”, adianta Bomtempo.

Na quarta-feira foram aplicadas 607 doses da vacina nos sete postos de imunização do município. No dia anterior (terça-feira) foram 387. O número representa um aumento de 157% na procura em apenas 24 horas. Em um comparativo entre os dias 1° e 9 de novembro, esse crescimento é ainda maior, uma elevação de 547%.

O secretário de Saúde, Marcus Curvelo explica que devido a baixa procura pelos imunizantes nos últimos meses, as solicitações estavam sendo realizadas de acordo com a demanda para não haver perda de doses. “Isso porque, as vacinas têm prazo de validade e após o descongelamento, os imunizantes da Pfizer, por exemplo, só duram 31 dias”, disse.

Postos de vacinação covid-19

•Centro de Saúde Coletiva (adulto e pediátrico)

Segunda e quarta – 8h30 às 19h30

Terça, quinta e sexta – 8h às 16h30

•Centro de Saúde do Itamarati (adulto e pediátrico)

Quarta e sexta – 8h30 às 19h30

Segunda-feira, terça-feira e quinta-feira – 8h30 às 16h30

•UBS Quitandinha e UBS Itaipava (adulto e pediátrico)

Terça e quinta – 8h30 às 19h30

Segunda-feira, quarta-feira e sexta-feira – 8h30 às 16h30

•PSF Posse e PSF Menino Jesus de Praga (adulto e pediátrico)

Segunda a sexta – 8h às 16h

•UBS Morin (adulto)

Segunda a sexta – 8h às 16h

Vacinação aos sábados – 8h30 às 16h30

5/11 Centro de Saúde Coletiva

12/11 UBS Itaipava, UBS Quitandinha, Centro de Saúde Coletiva (Santos Dumont) e Centro de Saúde do Itamarati.

19/11 UBS Quitandinha

26/11 Centro de Saúde do Itamarati.