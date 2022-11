Em caso de dúvidas, população pode entrar em contato por um dos canais de relacionamento da empresa - Reprodução

Publicado 14/11/2022 07:52

Petrópolis - A empresa Águas do Imperador informa que na quarta-feira (16), das 8h às 13h, o abastecimento será suspenso nos bairros Bingen, João Xavier, Bairro Castrioto, Duarte da Silveira, Mal. Hermes, Dias de Oliveira, Comunidade Vitória e São José para realização de interligação das redes de abastecimento dessas regiões.

A previsão é de que o abastecimento seja normalizado gradativamente, durante a tarde. A concessionária recomenda que, na terça-feira (15), os moradores mantenham os reservatórios cheios para evitar o desabastecimento.Em caso de dúvida, entre em contato por um de nossos canais de relacionamento: WhatsApp (21) 97211-8064, site www.aguasdoimperador.com.br , aplicativo Cliente Águas, Agência Virtual (disponível no site e no aplicativo), ou pelo 0800 742 0422 (ligações gratuitas de telefones fixos, celulares e longa distância). Facebook: Águas do Imperador.