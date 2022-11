Wvento é gratuito e é promovido pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal de Proteção à Igualdade Racial (Compir) - Reprodução

Publicado 14/11/2022 07:45

Petrópolis - A décima edição da Festa Afro Ubuntu na Praça da Liberdade terá artistas renomados da música brasileira. O rapper MVBill, a sambista Leci Brandão e o Baile Charme de Madureira fazem parte da programação. O evento é gratuito e é promovido pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal de Proteção à Igualdade Racial (Compir).

O evento começa na quinta-feira (17), a partir das 17h quando acontece o cortejo do Grêmio Recreativo Escola de Samba 24 de Maio em direção à Praça da Liberdade, quando o evento será aberto oficialmente às 18h. “Faremos uma grande festa para exaltação da cultura afro-brasileira. O Ubuntu está na sua décima edição e precisava ter esse protagonismo e importância no nosso calendário de eventos”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.



A programação do mês da Consciência Negra começou na sexta-feira (11), no Centro de Cultura e durante quatro dias movimentou as comunidades do Independência, Duarte da Silveira, Madame Machado e Cascatinha. “Pensamos numa programação recheada de cultura para as comunidades onde estão o povo preto da nossa cidade. E no dia 17 será a grande festa na Praça da Liberdade. Não é apenas uma festa com música e gastronomia, mas sim a exaltação do povo preto e formação de uma consciência de políticas públicas”, ressaltou o presidente do Compir, Filipe Graciano.