Valéria Cardoso, além de cantar, narra de forma lúdica pequenas histórias que ressaltam noções fundamentais para a prática de preservação ambientalDivulgação

Publicado 18/11/2022 14:32

Petrópolis - Com única apresentação aberta ao público no próximo dia 22 de novembro, às 20h, o espetáculo “O Planeta e Suas Histórias” estará de volta ao Teatro Afonso Arinos, no Centro de Cultura Raul de Leoni.

O público está convidado a embarcar nessa viagem em busca da preservação e proteção ao meio ambiente com a cantora Valéria Cardoso e banda. A apresentação tem o patrocínio do Governo do Estado, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa (SECEC – RJ), através do edital Retomada Cultural RJ2 e contará com tradução em LIBRAS. E o melhor: a entrada é franca!



Com duração de 60 minutos, o show é indicado para crianças de 5 a 11 anos de idade, mas também promete encantar o público adulto. Valéria Cardoso, além de cantar, narra de forma lúdica pequenas histórias que ressaltam noções fundamentais para a prática de preservação ambiental, além de chamar a atenção para a problemática da contaminação e do desperdício de nossos recursos naturais. O espetáculo propõe a busca pela sustentabilidade e faz, ao final, uma singela homenagem aos povos indígenas.



Valéria Cardoso sobe ao palco acompanhada dos músicos Marco Lima (guitarra), Mauro Lima (baixo), Rodrigo Fiorini (teclado) e André Amon (bateria).



Além desta apresentação, o projeto “O Planeta e suas histórias: circuito de educação ambiental”, aprovado no Edital Retomada Cultural RJ-2 do Governo do Estado, será oferecido para alunos de escolas municipais de São José do Vale do Rio Preto e de Petrópolis. O show tem produção da Prana Produções e Agenciamentos e coprodução de Maria de Paula e Mano Tamo Produções e Eventos.



Sobre o espetáculo:

O espetáculo estreou em 2016 no Teatro Afonso Arinos do Centro de Cultura após seleção de edital da Prefeitura de Petrópolis. No ano seguinte, mais uma vez aprovado no edital, foi apresentado em diversas escolas municipais da cidade. Em 2019 iniciaram-se as gravações das músicas em estúdio, com a produção musical de André Amon, que comporão o álbum musical a ser lançado em breve.



Repertório: “O Planeta e suas histórias”; “A água”; “Ecossistema”; “Água da Chuva”; “Água da Terra”; “Não aos Venenos”; “O Ciclo da Água”; “Árvores”; “Seres Vivos”; “As Flores”; “Tihi Hã-hã-hãe” e “Tornar Sustentável”.



Apresentações: Dia 16/11 – Escola Municipal Prefeito Bianor Martins Esteves (São José do Vale do Rio Preto). Dia 22/11 – Centro de Cultura (Teatro Afonso Arinos) – Entrada Franca mediante retirada de ingressos uma hora antes da apresentação. 23/11 – apresentação para escolas.



Sobre a artista:

Valéria Cardoso é cantora, compositora, escritora e atriz, graduada em música pela Uni-Rio e mestra em ciência da arte pela UFF. No meio educacional, em Petrópolis, tem se destacado ministrando Oficinas de Musicalização para professores da rede municipal. Desde 2016 tem se apresentado como contadora de histórias em eventos da cidade, como Bauernfest, Serra Serata e Natal Imperial. Em 2016/17 apresentou seu espetáculo O Planeta e suas histórias em Petrópolis, com aprovação em edital público e em 2020, também com aprovação em edital, Do Tupi ao Guarani: Contos do Brasil e Polinizando a Vida: Arte e Educação Ambiental. Em 2021 lançou seu primeiro livro infantil, Dona Coruja Quer Dormir pela Editora Literar e vídeos na Internet com texto e músicas de sua autoria, dentre eles, 14 Bis, com financiamento do Fundo de Cultural de Petrópolis. Estão disponíveis no canal: Valéria Cardoso Oficial ou nas redes sociais (Instagram e Facebook): @valeriacardosoartista.





Serviço:

Data: 22/11/22

Horário: 20h

Entrada franca (com retirada de ingressos uma hora antes no local)

Local: Centro de Cultura Raul de Leoni: Praça Visconde de Mauá, 305 – Centro – Petrópolis