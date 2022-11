Centro de Terapia Oncológica (CTO) - Divulgação

Publicado 16/11/2022

Petrópolis - O Centro de Terapia Oncológica (CTO) vai oferecer exames de PSA gratuitamente nos dias 17 e 24 de novembro, das 8h às 11h. Por meio da parceria com o Laboratório de Corrêas, todos os homens com mais de 45 anos podem ir até o local nestas datas e horários para colher o sangue. Não é preciso estar em jejum.



“O PSA é um exame importante porque mede a dosagem da proteína no sangue e é um ponto de partida para iniciar o rastreamento do câncer de próstata. Se houver alguma anormalidade, o resultado deverá ser apresentado ao médico urologista que poderá pedir outros exames, como a ressonância magnética”, diz o médico Oncologista do CTO Mauro Sérgio Vieira de Melo.



Assessor científico do grupo Laboratório de Corrêas, Felipe Lopes diz que é uma alegria incentivar campanhas em prol do bem-estar dos pacientes, colaboradores e amigos. “A prevenção e o combate ao câncer de próstata, promovidos durante o mês de novembro são uma pequena parte do apelo feito aos homens, para que cuidem do seu bem mais precioso: a saúde. O laboratório está sempre presente e impulsionando esses momentos”, afirma Felipe.



A iniciativa faz parte de uma série de ações que vêm ocorrendo neste mês no CTO dentro da campanha Novembro Azul que busca conscientizar os homens sobre a importância do cuidado com a saúde e do diagnóstico precoce do câncer de próstata.



Entre outras ações promovidas pelo CTO, também no dia 17, haverá um bate-papo sobre a necessidade da prática de atividades físicas, com o professor Ramon. Já no dia 22, às 10h, uma roda de conversa com o urologista oncológico Carlos Eduardo de Melo e Silva. E no dia 24, às 11h, a dentista Angélica vai falar sobre “Saúde bucal do homem”. Além disso, às terças e quintas ocorrem rodas de conversa com psicólogos e assistentes sociais do CTO.

O Laboratório de Corrêas fica na rua Rodolfo Figueira de Melo, 17, Corrêas.