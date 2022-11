Homenagem aos dois grupos partiu do deputado estadual Marcus Vinícius (PTB) - Divulgação

Publicado 16/11/2022 07:53

Petrópolis - Os bombeiros civis do Grupo Especializado em Desastres Naturais (GEDEN) e os voluntários do Grupo de Resgate de Animais em Desastres (GRAD) que atuaram na tragédia das chuvas em Petrópolis receberão, nesta quinta-feira (17), a Medalha Tiradentes, maior honraria concedida pelo Governo do Rio de Janeiro.

A ideia de homenagear os dois grupos partiu do deputado estadual Marcus Vinícius (PTB), membro da Comissão Especial da Alerj que acompanhou a tragédia na cidade serrana fluminense. A cerimônia será realizada no plenário da Assembleia Legislativa do Estado (Alerj), centro do Rio.

“O GEDEN reúne homens e mulheres que se arriscam prestando serviços voluntários em situações de calamidade. Por isso é uma honra conceder a Medalha Tiradentes ao grupo. Da mesma forma, como defensor dos animais, me sinto igualmente privilegiado por reconhecer o trabalho do GRAD, que auxiliou as equipes de socorro em diversas áreas atingidas pelas chuvas¨, ressaltou o deputado.

Os bombeiros civis do Grupo Especializado em Desastres Naturais atuam há 40 anos prestando serviços voluntários à população da Região Serrana. Já o Grupo de Resgate de Animais em Desastres atua no país desde 2011 para promover ajuda humanitária aos animais em circunstâncias de vulnerabilidade, com equipe técnica qualificada e capacitada para atuar em diferentes situações – médicos veterinários, biólogos, oceanógrafos, analistas de sistemas, administradores, zootecnistas, bombeiros civis, acadêmicos de Medicina Veterinária e auxiliares de várias partes do país.