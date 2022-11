Festa Ubuntu - Reprodução

Festa UbuntuReprodução

Publicado 17/11/2022 16:58

Petrópolis - A décima edição da Festa Afro Ubuntu, promovida pela Prefeitura de Petrópolis e pelo Conselho Municipal de Proteção à Igualdade Racial (Compir) começa nesta quinta-feira (17) na Praça da Liberdade. Na programação, gratuita, estão shows com artistas renomados da música brasileira, apresentações culturais e musicais de artistas locais; além do lançamento do Disque Antirracista. O evento vai até domingo (20) – Dia da Consciência Negra.

"O Disque Antirracismo será um instrumento muito importante para que o preconceito seja cada vez mais combatido na nossa cidade. É uma ação prática que visa criar uma rede de proteção. Ninguém deve se sentir inseguro ou intimidado por conta da cor da pele", disse o prefeito Rubens Bomtempo.

O rapper MVBill, a sambista Leci Brandão e o Baile Charme de Madureira fazem parte da programação, que também conta oficinas; concursos; premiações; Marcha do Povo do Santo; revitalização e ampliação dos painéis de Zumbi, Dandara e Tereza de Benguela; exposição; teatro e mostra de cinema.

“Pensamos numa programação recheada de cultura que começou nas comunidades onde estão o povo preto da nossa cidade e agora chega com uma grande festa na Praça da Liberdade. Não é apenas uma festa com música e gastronomia, mas sim a exaltação do povo preto e formação de uma consciência de políticas públicas”, ressaltou o presidente do Compir, Filipe Graciano.

Nesta quinta-feira, a programação começa com o cortejo da Guerreiros da Vinte a partir das 17h. A solenidade de abertura está marcada para às 18h, na Praça da Liberdade. A programação completa está disponível no site: https://web2.petropolis.rj.gov.br/festaubuntu/a-festa/.

Confira a programação dessa quinta-feira (17):

Festa Afro Ubuntu

Praça da Liberdade

17hCortejo com Guerreiros da Vinte

18hSolenidade de abertura 10º Festa Afro/Lançamento Disque Antirracista

18h30Premiação Personalidades Negras 2022

19hSamba da Mulher com Janaina Bessa

20hReggae com Felipe Monteiro e Jahir Soares