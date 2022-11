Show de Leci Brandão e Marcha do Povo de Santo - Divulgação

Publicado 21/11/2022 17:14

Petrópolis - A 10ª Festa Afro Ubuntu, promovida pela Prefeitura e pelo Conselho Municipal de Proteção à Igualdade Racial (Compir), terminou no domingo (20) – Dia da Consciência Negra – com a Marcha do Povo de Santos, apresentação dos Filhos de Gandhi, oficinas e muita música. No sábado (19), a sambista Leci Brandão e o Baile Charme de Madureira encantaram o público, que prestigiou os shows na Praça da Liberdade, palco principal do evento.

“A Festa Afro Ubuntu foi um sucesso, com os petropolitanos prestigiando os eventos na Praça da Liberdade e também a programação cultural que aconteceu nas comunidades. Lançamos o Disque Antirracista e o Núcleo de Atendimento, criando uma rede de proteção e assistência para o povo preto da nossa cidade”, disse o prefeito Rubens Bomtempo.

Para o presidente do Compir, Filipe Graciano, Petrópolis fez história. “Toda a festa foi um sucesso. Agradeço ao prefeito Rubens Bomtempo e todas as secretarias que ajudaram na realização do evento. A Ubuntu foi um momento de celebração e também de valorização da cultura do povo preto. Lutamos por um Petrópolis Antirracista”, destacou Filipe.

Além de parte cultural e gastronômica, a Festa Afro Ubuntu também contou com a revitalização e ampliação dos grafittis na fachada do Centro de Informações Turísticas (CIT), na Praça da Liberdade. “O Ubuntu foi um sucesso na valorização da cultura do povo negro da nossa cidade e reforçando nossa luta por uma Petrópolis Antirracista”, concluiu a secretária de Cultura, Diana Iliescu.