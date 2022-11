Foram 18 meninos e meninas imunizadas na Unidade Básica de Saúde do Quitandinha e no Centro de Saúde - Divulgação

Foram 18 meninos e meninas imunizadas na Unidade Básica de Saúde do Quitandinha e no Centro de SaúdeDivulgação

Publicado 23/11/2022 08:06 | Atualizado 23/11/2022 08:07

Petrópolis - As primeiras crianças com idade entre seis meses a menores de três anos com comorbidades receberam, nesta terça-feira (22), a primeira dose da vacina contra a COVID-19. Foram 18 meninos e meninas imunizadas na Unidade Básica de Saúde do Quitandinha e no Centro de Saúde Coletiva e, a partir de agora, as portadoras de deficiência permanente, o que inclui o autismo, também poderão receber suas doses. A ampliação do público foi anunciada pelo prefeito Rubens Bomtempo.

“Os agendamentos serão mantidos para evitar a perda de doses, principalmente, porque recebemos apenas 410 delas. Porém, vamos continuar monitorando e fazendo as ampliações de acordo com a disponibilidade do imunizante”, disse o prefeito Rubens Bomtempo. “Chegar a essa faixa etária era fundamental, pois as crianças também estão vulneráveis e precisam dessa proteção. As vacinas são seguras e salvam vidas”, completa o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.

“A vacinação é importante, principalmente porque, por serem crianças, elas não têm o mesmo cuidado que um adulto e acabam colocando a mão na boca ou não usam a máscara corretamente. Ou seja, com a vacina, elas estarão mais protegidas, por isso, tão logo o agendamento foi aberto, entramos em contato para marcar e garantir a dose”, disse o pizzaiolo Vagner Madeira, que levou a filha de um ano e nove meses para ser imunizada.