O músico Bruno Guimarães se associou ao Clube da Permuta há cerca de um anoDivulgação

Publicado 22/11/2022 17:07

Petrópolis - A cada ano cresce o número de empresas que enxergam na permuta uma nova alternativa de fazer negócios. Em Petrópolis há anos, o Clube de Permuta abriu as portas para um encontro de profissionais, das mais diversas áreas, e para a possibilidade da troca entre eles.

“Atualmente nós temos 110 empresas associadas que utilizam os serviços ou produtos umas das outras. O Clube de Permuta incentiva, por meio de eventos, a interação dos empresários, para que possam conhecer os trabalhos uns dos outros, nas mais diversas áreas”, destacou Poliana Schetinno, franquiada do Clube de Permuta, em Petrópolis.

No portifólio do Clube de Permuta de Petrópolis fazem parte empresas de contabilidade, escritório de advocacia, clínicas de estética, diversas empresas do segmento de festa, restaurantes, rede de hotéis, veículos de comunicação, músicos, até execução de projetos e reformas em imóveis, como é o caso da Mude.

A Mude Projetos e Reformas ingressou em março deste ano no Clube e já fez movimentações, tanto de compra quanto de venda. “O que nos atraiu no Clube foi a possibilidade de fazer contatos com empresas e empresários do Clube”, destacou o empresário Helio Paterman.

Mesmo motivo que levou o saxofonista Bruno Guimarães a fazer parte do Clube de Permuta. Com um vasto repertório, que vai do jazz a música eletrônica, Bruno se associou ao Clube há cerca de um ano. “É uma forma de agregar conhecimento e uma boa maneira de fazer networking também. Ficar por dentro de novos serviços e empresas e, por outro lado, divulgar o nosso trabalho”, ressaltou Bruno, que foi indicado por outra associada, única forma de ingressas no Clube.

Após a indicação, a empresa passa por uma análise. Sendo aprovado, o novo integrante recebe um limite de operações em moeda virtual para transações de produtos e serviços dentro da plataforma.

Por meio do site ou aplicativo do Clube de Permuta, é possível fazer trocas multilaterais sem a necessidade de deslocamento ou reuniões, oferecendo uma série de serviços on-line para os associados. Ao consumir no sistema de troca, o empresário economiza no caixa, pois não precisa de um desembolso mínimo para fazer negócios.

Em Petrópolis algumas das empresas que fazem parte são: Almeida Paterman Advogados, Brisa Coworking , Clínica Josy Tavares, Comunicação Livre, Ewiglich Joias, Finna Forma Estética, Kastel Hoteis, Lamp Midia, Locanda Della Mimosa, Mayorca Churrascaria, MedicMais, R2OOH, Telas Guará, TV Petrópolis, dentre outras.

No Brasil existem franquias em: Arapiraca AL, Balneário Camboriú SC, Belo Horizonte MG, Brasília DF, Campinas SP, Contagem MG, Curitiba PR, Franca SP, Goiânia GO, Governador Valadares MG, Ipatinga MG, Itapema SC, João Pessoa PB, Juiz de Fora MG, Jundiaí SP, Montes Claros MG, Natal RN, Niterói RJ, Passos MG, Petrópolis RJ, Ribeirão Preto SP, Salvador BA, Sete Lagoas MG e Vitória ES.

“O Clube de Permuta trouxe para Petrópolis uma modalidade antiga de negociação, agora com mais versatilidade, total segurança, com foco no relacionamento entre empresários”, finalizou Poliana.

Mais informações sobre como aderir ao Clube de Permuta podem ser obtidas por meio do celular/WhatsApp (24) 99835-6717 ou do site https://www.clubedepermuta.com.br/.

SERVIÇO

Clube de Permuta

Informações: (24) 99835-6717

https://www.clubedepermuta.com.br/