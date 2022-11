Espetáculo Bonequinha de Pano, de Ziraldo, estará em São José do Vale do Rio Preto - Reprodução

Espetáculo Bonequinha de Pano, de Ziraldo, estará em São José do Vale do Rio PretoReprodução

Publicado 21/11/2022 19:28

São José do Vale do Rio Preto - O compromisso de Ziraldo, premiado escritor, cartunista, caricaturista e jornalista com a educação é inquestionável, lembrando sua famosa frase: “Ler é mais importante que estudar”. Uma comemoração especial marca os 90 anos do pai do Menino Maluquinho, na cidade vizinha de São José do Vale do Rio Preto, ex-distrito de Petrópolis.

Serão apresentações gratuitas da primeira e única peça de teatro para crianças escrita pelo mineiro de Caratinga - BONEQUINHA DE PANO, dias 22 e 23 de novembro em São José do Vale do Rio Preto e dia 24 de novembro, em Guaratiba, no Rio, quando acontecerá também uma transmissão on-line e ao vivo para ninguém ficar de fora.



O espetáculo teatral tem vinte anos de sucesso e mais de 300 mil espectadores. É vencedor do Prêmio Mara Clara Machado, como Melhor Espetáculo, Melhor Texto e Melhor Trilha Sonora. Você vai rir e se emocionar com a espevitada “Pitucha” que percorreu todos os estados brasileiros e esteve até no Japão.



Sinopse

Há muitos anos abandonada num sótão, a boneca Pitucha desperta para contar a sua história e a da sua dona Leninha. Como ela nasceu, feita pela avó de Leninha. As aventuras da infância. As alegrias e os problemas compartilhados. No segundo ato, a boneca assume o papel de brinquedo, e a menina, já adulta, entra em cena. O emocionado reencontro marca o final do espetáculo, com a revelação do que acontecia naquele dia, lá embaixo na casa.



Sobre Ziraldo

O escritor tem como obra mais famosa o livro “O Menino Maluquinho”, depois adaptado para TV e cinema. Publicou ainda a Revista Turma do Pererê, entre outras muitas criações. Recebeu os prêmios Nobel Internacional do Humor, Prêmio Merghantealler, Prêmio Jabuti de Literatura Infantil, Prêmio Hans Christian Andersen, Prêmio Ibero-Americano de Humor Gráfico, e o agraciamento da Ordem do Mérito Cultural. Ziraldo atravessou e influenciou o sonho de gerações com leveza, mas também reflexão.



Retomada Cultural

As apresentações da peça “Bonequinha de Pano”, em comemoração aos 90 anos do escritor Ziraldo, fazem parte da Retomada Cultural 2, incentivada pelo edital e patrocínio do Governo do Estado do Rio de Janeiro e Secretaria de Cultura e Economia Criativa, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, pós o período de pandemia. O projeto tem apoio da Prefeitura de São José do Vale do Rio Preto e da Arena Chacrinha.



Ficha Técnica

Texto: Ziraldo

Direção: Carlos Arruda (Puruca)

Atriz: Zezé Fassina

Músicas: Vital Lima e Jamil Damous

Direção Musical: Vital Lima

Cenário e Figurinos: Alberto Camarero

Iluminação: Renato Machado

Direção de Corpo: Marília Baiana

Preparação Vocal: Iara Bittante

Programação Visual: Ruth Marina Lima

Produção: Bete Nogueira

O espetáculo será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube: Bonequinha de Pano:

https://youtube.com/channel/UCUYy27ZjK0-vdOSvAPMXUEw