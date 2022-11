Colégio Estadual Pedro II, o Cenip - Divulgação

Publicado 22/11/2022 17:25

Petrópolis - O dia 26 de novembro é a data exata em que o Colégio Estadual D. Pedro II, mais conhecido como Cenip, completa 100 anos. Para comemorar, será realizado um grande baile no Petropolitano F. C.

Várias atrações estão garantidas, entre elas Banda Marcial Wolney Aguiar, Tribo de Gonzaga, Gabriel Silva e banda, Guido Martini e Banda Tokaia. Também haverá baile charme com o Grupo Passinhos da Serra e DJ em dois salões.

O baile recebeu apoio da Secretaria Estadual de Educação com a compra de 400 ingressos para os alunos e 100 para os professores, mas o público geral também pode desfrutar da festa, adquirindo ingressos na plataforma Sympla pelo valor de R$ 60 (meia entrada R$ 30).A produção é da Bem Cultural e da Tribo de Gonzaga, respectivamente dos ex-alunos Catarina Maul e Toni Madalena. As mesas podem ser reservadas pelo WhatsApp 24 98139-1399.Para comprar, clique no link!