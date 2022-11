Inauguração da iluminação natalina do Natal Sesc RJ acontece no dia 25 de novembro - Divulgação

Inauguração da iluminação natalina do Natal Sesc RJ acontece no dia 25 de novembroDivulgação

Publicado 24/11/2022 13:29

Petrópolis - O Natal Sesc RJ – uma programação gratuita repleta de atrações que a cada ano a instituição leva a mais localidades do estado do Rio de Janeiro – em 2022, estará em 26 municípios de todas as regiões.

O evento desembarca, nesta semana, em Petrópolis com atividades envolvendo os cinco pilares de atuação da instituição: assistência, cultura, educação, lazer e saúde. A programação completa pode ser consultada em www.sescrio.org.br .A ação se integra ao Natal Imperial 2022, que contará com mais de 160 apresentações em diversos espaços por toda a cidade. O evento, um dos maiores da cidade, começa no dia 25 de novembro e segue até 08 de janeiro de 2023. Além das

atrações culturais e musicais, a cidade também estará iluminada e com uma decoração especial de Natal em vários pontos do Centro Histórico.



A inauguração da iluminação natalina do Natal Sesc RJ inicia, no dia 25 de novembro, por volta das 19h, em vários pontos da cidade: Quitandinha, Praça Dom Pedro, e nas ruas do Imperador, Teresa e 16 de março. A decoração contará com elementos decorativos no pórtico da cidade, uma árvore de Natal de 23 metros de altura, iluminação em árvores naturais e em canteiros com microlâmpadas, guirlandas verdes decorando alguns postes e espaços instagramáveis do Natal Sesc RJ.



Entre os destaques da programação está o show “Nossa Voz”, que acontece no dia 23/12, no Sesc Quitandinha, às 19h30. O espetáculo é conduzido pelo Padre Omar Raposo, reitor do Santuário Cristo Redentor. Na companhia do Grupo Dó Ré Mi, o pároco apresentará um repertório com sucessos do cantor Roberto Carlos, além de canções natalinas. Nascido em uma escola pública do Rio, o coral já participou de shows com grandes nomes da música brasileira, como Milton Nascimento, Daniel, Leila Pinheiro, Danilo Caymmi, Bibi Ferreira, Erika Ender, Simoninha e Mafalda Minnozzi.



Outro destaque do Natal Sesc RJ em Petrópolis é a Cantata Natalina, que acontece no dia 18/12, nos mesmos local e horário. Formada pelas orquestras sinfônicas Juvenil Carioca, Chiquinha Gonzaga (composto exclusivamente por meninas), Jovem Fluminense, Som+Eu e Coro Juvenil do Rio de Janeiro, o grupo se apresentará em espaços públicos depois de ser conduzido até o local por uma caravana de veículos iluminados que percorrerá as ruas dos municípios.