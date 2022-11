Posto volante foi montado no Terminal Rodoviário do Centro - Divulgação

Posto volante foi montado no Terminal Rodoviário do CentroDivulgação

Publicado 25/11/2022 14:45

Petrópolis - Com o objetivo de facilitar o acesso da população as vacinas contra a influenza, a Prefeitura, de Petrópolis, por meio da Secretaria de Saúde, está disponibilizando mais um ponto de imunização. Desde a tarde da última quarta-feira (23), petropolitanos que queiram iniciar ou regularizar os esquemas vacinais contra a gripe, poderão recorrer ao posto volante montado no Terminal Rodoviário do Centro.



A medida foi determinada pelo prefeito Rubens Bomtempo e para garantir o funcionamento do posto volante, uma equipe do Centro de Saúde Coletiva está sendo remanejada para o local. O espaço vai funcionar de segunda-feira a sexta-feira, das 8h30 às 16h30.

“A intenção é realizar uma melhor abordagem, visando abranger ainda mais a cobertura vacinal no município. Estamos estudando a possibilidade de levar, também, os imunizantes contra a covid-19, pois queremos garantir o acesso dos pacientes que porventura tenham dificuldades de chegar aos postos”, explica o prefeito.



“Estruturamos uma equipe volante para facilitar a assistência e atendimento à população. Escolhemos o Terminal do Centro devido ao fluxo de pessoas, que é intenso na região. Enquanto isso, a população também conta com outras salas espalhadas pelo município. É preciso ressaltar que a vacinação é um pacto social e coletivo.”, frisa o secretário de Saúde, Marcus Curvelo.